#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Attica Group: Στις 12 Σεπτεμβρίου η αποκοπή του μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,07 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσεως 2024 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων της μητρικής εταιρίας.

Attica Group: Στις 12 Σεπτεμβρίου η αποκοπή του μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 17:56

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2025, ως ακολούθως:

− Τρίτη 09.09.2025 : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

− Παρασκευή 12.09.2025 : Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος μερίσματος

− Δευτέρα 15.09.2025: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων μερίσματος (Record Date)

− Παρασκευή 19.09.2025 : Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,07 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσεως 2024 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων της μητρικής εταιρίας.

Η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη καταβολή του τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ομιλος Attica: Εκδρομή στην Αίγινα για 85 παιδιά από την Ουκρανία

Attica Group: Νέο mobile app αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών

Real Consulting: 19 Αυγούστου η ημέρα αποκοπής του μερίσματος

Κρι Κρι: Στις 21 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος 0,40 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο