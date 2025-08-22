ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 1,79% η Arrowstreet Capital

Η ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη σε αγορές 339.989 μετοχών της εταιρείας.
Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP κατέχει άμεσα το 1,79% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP στη γνωστοποίησή της αναφέρει ότι κατέχει το 1,87% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, υπολογιζόμενα επί 57.850.000 μετοχών, εξαιρουμένων δηλαδή των 2.498.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία από το σύνολο των 60.348.000 μετοχών.