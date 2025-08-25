Μουζάκης: Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Σε συνέχεια της από 06.08.2025 έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») συνολικού ύψους €4.700.000,20, που αντιστοιχεί σε συνολικά 6.714.286 Ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,70 μη διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι κ.κ. Ομολογιούχοι απολαμβάνουν του δικαιώματος να αιτηθούν τη μετατροπή των Ομολογιών τους σε μετοχές κατά την περίοδο της οικειοθελούς μετατροπής των Ομολογιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 5 του Προγράμματος ΜΟΔ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον όρο 5.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως Ημερομηνία Μετατροπής για την περίοδο οικειοθελούς μετατροπής των Ομολογιών ορίζεται η 30.09.2025.

Οι Ομολογιούχοι που επιθυμούν να μετατρέψουν τις Ομολογίες τους σε μετοχές κατά την ως άνω ημερομηνία οφείλουν να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής κατά την περίοδο από 01.09.2025 έως 05.09.2025 δια της υποβολής του Εντύπου 2 του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΜΟΔ.

Προκειμένου να γίνει δεκτό από την Εταιρεία το προαναφερθέν Έντυπο Δήλωσης Πρόθεσης Μετατροπής Ομολογιών, θα πρέπει αυτό, σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΜΟΔ, να υποβληθεί αποκλειστικά εντός της ανωτέρω αναφερθείσης περιόδου στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected].

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Έντυπο θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένο και θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής του. Περαιτέρω, στο Έντυπο θα επισυνάπτεται:

(α)Αυτούσια η βεβαίωση δέσμευσης στο Σ.Α.Τ. των Ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή.

Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται επιμελεία του Συμμετέχοντος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Ομολογιούχου για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών και περιέχει: (i)τον αριθμό των δεσμευμένων Ομολογιών και (ii)στοιχεία αναγνώρισης της Μερίδας του Ομολογιούχου στο Σ.Α.Τ.

(β)Αντίγραφο πρόσφατης εκτύπωσης από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας του Ομολογιούχου. Σημειώνεται ότι Έντυπο, το οποίο υποβάλλεται στην Εταιρεία μετά την παρέλευση της ανωτέρω αναφερθείσης περιόδου, δεν φέρει νόμιμη υπογραφή και θεώρηση και δεν συνοδεύεται από τα ανωτέρω επισυναπτόμενα, δε θα γίνεται δεκτό.