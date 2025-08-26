Sell-off στα γαλλικά assets πυροδοτεί η πολιτική κρίση

Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Μάρτιο, με τις μετοχές να καταγράφουν αισθητές απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση σήμερα Τρίτη (26/8), με τους επενδυτές να επιδίδονται σε sell-off αντιδρώντας έτσι στη δυνητική κατάρρευση της κυβέρνησης τον επόμενο μήνα, όπως επισημαίνουν οι Financial Times.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε χθες Δευτέρα ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου αναφορικά με τις προτάσεις του για τη μείωση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό. «Αν δεν υπάρχει πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει», δήλωσε.

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος να παρέμβει το ΔΝΤ. εάν η κυβέρνηση πέσει τον επόμενο μήνα.

Στις εξελίξεις αυτές, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου της Γαλλίας σκαρφάλωσε στο 3,53%, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο μετά την κρίση της Ευρωζώνης που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2025. Το spread έναντι του αντίστοιχου bund της Γερμανίας έφθασε σχεδόν το 0,8%, κοντά στο υψηλότερό του επίπεδο κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης του περασμένου έτους.

Στο χρηματιστήριο του Παρισιού ο CAC 40 βυθίσθηκε έως το -2,2% στις πρώτες συναλλαγές, μετά την πτώση 1,5% τη Δευτέρα, για να περιορίσει στη συνέχεια τις απώλειες πλησίον του -1,52%.

«Ο κίνδυνος που βλέπει η αγορά είναι ότι αν η κυβέρνηση πέσει και πάλι, θα υπάρξει πλήρες αδιέξοδο και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αντιμετώπισης του ελλείμματος», δήλωσε ο Πίτερ Σάφικ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών μακροοικονομικών θεμάτων στην RBC Capital Markets.

Τα αριστερά κόμματα και το ακροδεξιό Rassemblement National -το μεγαλύτερο ενιαίο κόμμα στο κοινοβούλιο- δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση στην ψηφοφορία, αυξάνοντας τις πιθανότητες να καταρρεύσει.

Κανένα κόμμα δεν διαθέτει σαφή πλειοψηφία στο εύθραυστο κοινοβούλιο της Γαλλίας από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε και έχασε πρόωρες εκλογές πριν από ένα χρόνο. Η κυβέρνηση του προκατόχου του Μπαϊρού κατέρρευσε τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από λίγους μήνες στην εξουσία.

Ο Εμανουέλ Καού, επικεφαλής της ευρωπαϊκής μετοχικής στρατηγικής της Barclays, υπογράμμισε ότι η πτώση της αγοράς τιμολογούσε δύο κινδύνους το πρωί της Τρίτης: «πολιτική αστάθεια και περισσότερη δημοσιονομική απειθαρχία».

«Η αγορά μετοχών ήταν εφησυχασμένη», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά κατέγραφε άνοδο τους τελευταίους μήνες παρά τα σημάδια ανησυχίας στην αγορά ομολόγων. «Πολλά από αυτά αφορούσαν το γεγονός ότι οι επενδυτές αγόρασαν την ιστορία της ευρωπαϊκής ανάκαμψης», προσέθεσε.

Ωστόσο, «υπάρχει ένα όριο στο πόση ανησυχία στην αγορά ομολόγων μπορούν να αγνοήσουν [οι μετοχές]. Τώρα βλέπουμε μια μικρή σύγκλιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων», καταλήγει.

Οι μετοχές με εγχώριο προσανατολισμό επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά το πρωί της Τρίτης. Οι μετοχές της γαλλικής τράπεζας Société Générale υποχώρησαν κατά 3,5%.

Σύγκλιση με το χρέος της Ιταλίας

Η πολιτική κρίση της Γαλλίας που εξελίσσεται αργά έχει ως αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού της να συγκλίνει με αυτό της Ιταλίας τους τελευταίους μήνες, για πρώτη φορά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ο Λαμπάρντ δήλωσε ότι το κόστος δανεισμού της Γαλλίας θα ξεπεράσει το κόστος δανεισμού της Ιταλίας «εντός 15 ημερών», εάν η κυβέρνηση χάσει την ψηφοφορία.

Το πρωί της Τρίτης, το περιθώριο μειώθηκε περαιτέρω, με την απόδοση ενός 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου να διαπραγματεύεται μόλις 0,1% χαμηλότερα του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου (περί τις 14:40 ώρα Ελλάδος οι δύο αποδόσεις διαπραγματεύονταν στο 3,51% και 3,58% αντίστοιχα).

Ο Νίκολας Τριντάντε, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Axa Investment Managers, δήλωσε ότι αναμένει τα γαλλικά κρατικά ομόλογα να υποαποδώσουν, επειδή «η πιθανότητα κατάρρευσης της κυβέρνησης έχει αυξηθεί απότομα, καθώς τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού».

Είπε ότι η τοποθέτηση ενός νέου πρωθυπουργού «δεν θα αλλάξει την κοινοβουλευτική αριθμητική δομή», οπότε οποιαδήποτε ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση «θα εξακολουθήσει να είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί». Όπως τόνισε, οι πρόωρες εκλογές «θα διέτρεχαν τον κίνδυνο η ακροδεξιά να αποκτήσει απόλυτη πλειοψηφία αυτή τη φορά».

Ο Μουζτάμπα Ράχμαν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στην Eurasia Group, υποστήριξε ότι η βασική υπόθεση της εταιρείας του είναι ότι ο πρωθυπουργός θα ανατραπεί στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το ευρώ σημείωσε ελαφρά άνοδο έναντι του δολαρίου το πρωί της Τρίτης, περιορίζοντας τις απώλειές του τη Δευτέρα, όταν υποχώρησε κατά 0,8%.

«Το ευρύτερο ερώτημα για το ευρώ είναι αν οι πρόσφατες ειδήσεις αποσταθεροποιούν την όρεξη για αυτό ευρύτερα ή αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γαλλικό ζήτημα», δήλωσε ο Κρις Τέρνερ, επικεφαλής έρευνας αγορών για όλο τον κόσμο της ING.