ΧΑ: Αλλαγές στην κλαδική κατάταξη των Autohellas και Τεχνική Ολυμπιακή

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την συνεδρίαση της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 17:59

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σύνθεσης του μοντέλου κλαδικής κατάταξης των εταιρειών FTSE Russell | Industry Classification Benchmark (ICB) θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου 2025.

  • Η εταιρεία «AUTOHELLAS A.E.» θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «40201040 – Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης» στον υποκλάδο «40401030 – Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (Specialty Retailers)». 

  • Η εταιρεία «TEXNIKH ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E.» θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «40202010 – Κατασκευή Κατοικιών» στον υποκλάδο «50206030 – Θαλάσσιες Μεταφορές (Marine Transportation)».

