Fourlis: Από 29/8 σε διαπραγμάτευση 381.783 νέες μετοχές

Στις 29 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Fourlis λόγω ακύρωσης 2.606.590 ιδίων μετοχών.

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 19:16

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί:

α) η έναρξη διαπραγμάτευσης των 381.783 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ISIN:GRS096003009), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, στο πλαίσιο θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης 2.606.590 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

