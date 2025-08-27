#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τιμή-στόχος τα 46 ευρώ για την Coca Cola από τη Eurobank Equities

Τα αποτελέσματα είναι ισχυρά, εξηγεί η χρηματιστηριακή, ωστόσο επισημαίνει παράλληλα ότι τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου είναι περιορισμένα. Οι εκτιμήσεις του management.

Τιμή-στόχος τα 46 ευρώ για την Coca Cola από τη Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 12:19

Σε μικρή αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Coca Cola Hellenic (CCH) στα €46 (από €45) προχωρά η Eurobank Equities, που παράλληλα επαναλαμβάνει τη σύσταση «Hold», καθώς η CCH τελεί υπό διαπραγμάτευση σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της (9x EV/EBITDA) και σε αναλογία με τη διάμεση τιμή των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών.

Παρά την ισχυρή λειτουργική δυναμική, η περαιτέρω άνοδος φαίνεται περιορισμένη, λαμβάνοντας υπόψη το ασταθές μακροοικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, σημειώνει.

Η CCH κατέγραψε ισχυρή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με συγκρίσιμο EBIT αυξημένο κατά 15% σε ετήσια βάση (12% οργανικά), παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Το αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε από διψήφια οργανική ανάπτυξη στις Αναδυόμενες Αγορές, με όλα τα τμήματα να συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων, ενισχυμένα από αυστηρή τιμολογιακή πειθαρχία και ευνοϊκά μίγματα (τόσο σε επίπεδο συσκευασίας όσο και κατηγορίας), εξηγεί η χρηματιστηριακή.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το σύνολο του 2025, αναμένοντας πλέον να φτάσει το ανώτατο όριο του εύρους εσόδων και EBIT, δηλαδή +8% και +11% αντίστοιχα, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή πορεία του πρώτου εξαμήνου. Οι προβλέψεις για κόστος πωληθέντων ανά μονάδα παρέμειναν αμετάβλητες (χαμηλή έως μέση μονοψήφια αύξηση), ενώ η πρόβλεψη για την επίδραση FX αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 0-1% (από 1-3% προηγουμένως).

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η απουσία αναβάθμισης στο ανώτατο όριο των προβλέψεων οδήγησε τη μετοχή σε πίεση από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Coca Cola: Σε συζητήσεις για πώληση της Costa Coffe

Δωρεά €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών

Autonomous Research: Νέες τιμές-στόχοι με αστερίσκους για τις ελληνικές τράπεζες

Bank of America: Σύσταση «αγορά» για Coca-Cola HBC

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο