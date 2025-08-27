Τιμή-στόχος τα 46 ευρώ για την Coca Cola από τη Eurobank Equities

Σε μικρή αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Coca Cola Hellenic (CCH) στα €46 (από €45) προχωρά η Eurobank Equities, που παράλληλα επαναλαμβάνει τη σύσταση «Hold», καθώς η CCH τελεί υπό διαπραγμάτευση σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της (9x EV/EBITDA) και σε αναλογία με τη διάμεση τιμή των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών.

Παρά την ισχυρή λειτουργική δυναμική, η περαιτέρω άνοδος φαίνεται περιορισμένη, λαμβάνοντας υπόψη το ασταθές μακροοικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, σημειώνει.

Η CCH κατέγραψε ισχυρή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με συγκρίσιμο EBIT αυξημένο κατά 15% σε ετήσια βάση (12% οργανικά), παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Το αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε από διψήφια οργανική ανάπτυξη στις Αναδυόμενες Αγορές, με όλα τα τμήματα να συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων, ενισχυμένα από αυστηρή τιμολογιακή πειθαρχία και ευνοϊκά μίγματα (τόσο σε επίπεδο συσκευασίας όσο και κατηγορίας), εξηγεί η χρηματιστηριακή.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το σύνολο του 2025, αναμένοντας πλέον να φτάσει το ανώτατο όριο του εύρους εσόδων και EBIT, δηλαδή +8% και +11% αντίστοιχα, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή πορεία του πρώτου εξαμήνου. Οι προβλέψεις για κόστος πωληθέντων ανά μονάδα παρέμειναν αμετάβλητες (χαμηλή έως μέση μονοψήφια αύξηση), ενώ η πρόβλεψη για την επίδραση FX αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 0-1% (από 1-3% προηγουμένως).

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η απουσία αναβάθμισης στο ανώτατο όριο των προβλέψεων οδήγησε τη μετοχή σε πίεση από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.