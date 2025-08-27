Autonomous Research: Νέες τιμές-στόχοι με αστερίσκους για τις ελληνικές τράπεζες

Η βρετανική εταιρεία ανεξάρτητης έρευνας Autonomous Research προχωρά σε επανεκτίμηση στον τραπεζικό κλάδο, μετά τη θεαματική άνοδο των μετοχών του φέτος. Οι τιμές-στόχοι ανεβαίνουν κατά +16% έως +37% και οι εκτιμήσεις κερδών βελτιώνονται, με το κόστος των ιδίων κεφαλαίων να μειώνεται λόγω καλύτερης διάθεσης κεφαλαίου και υψηλότερων μερισμάτων. Το συμπέρασμα είναι ότι ο χώρος για περαιτέρω rerating στην Εθνική Τράπεζα στενεύει, ενώ η Eurobank παραμένει η μόνη τράπεζα με ουσιαστικό περιθώριο ανόδου.

Η Autonomous τονίζει ότι το NII σταθεροποιείται, τα spreads έχουν σχεδόν μηδενιστεί και η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή. Συνολικά, ο κλάδος δείχνει πιο ώριμος και κεφαλαιακά άνετος, αλλά με διαφοροποιήσεις και μόνο η Eurobank «ξεχωρίζει» ακόμη ως καθαρή επενδυτική ευκαιρία.

Οι νέες συστάσεις και τιμές-στόχοι είναι οι ακόλουθες: