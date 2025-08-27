#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ποια τράπεζα ξεχωρίζει ως καθαρή επενδυτική ευκαιρία. Οι εκτιμήσεις για έσοδα από τόκους, κέρδη και πιστωτική επέκταση. Η ετυμηγορία για το σύνολο του τραπεζικού κλάδου.

Autonomous Research: Νέες τιμές-στόχοι με αστερίσκους για τις ελληνικές τράπεζες

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 13:47

Η βρετανική εταιρεία ανεξάρτητης έρευνας Autonomous Research προχωρά σε επανεκτίμηση στον τραπεζικό κλάδο, μετά τη θεαματική άνοδο των μετοχών του φέτος. Οι τιμές-στόχοι ανεβαίνουν κατά +16% έως +37% και οι εκτιμήσεις κερδών βελτιώνονται, με το κόστος των ιδίων κεφαλαίων να μειώνεται λόγω καλύτερης διάθεσης κεφαλαίου και υψηλότερων μερισμάτων. Το συμπέρασμα είναι ότι ο χώρος για περαιτέρω rerating στην Εθνική Τράπεζα στενεύει, ενώ η Eurobank παραμένει η μόνη τράπεζα με ουσιαστικό περιθώριο ανόδου. 

Η Autonomous τονίζει ότι το NII σταθεροποιείται, τα spreads έχουν σχεδόν μηδενιστεί και η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή. Συνολικά, ο κλάδος δείχνει πιο ώριμος και κεφαλαιακά άνετος, αλλά με διαφοροποιήσεις και μόνο η Eurobank «ξεχωρίζει» ακόμη ως καθαρή επενδυτική ευκαιρία. 

Οι νέες συστάσεις και τιμές-στόχοι είναι οι ακόλουθες:

  • Εθνική Τράπεζα: τιμή-στόχος €13,4 (από €11,6), αλλά υποβάθμιση σε Neutral· απαιτούνται ξεκάθαρα σήματα για τη χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου (περίπου €1,9 δισ.).
  • Τράπεζα Πειραιώς: τιμή-στόχος €7,3 (από €5,3), παραμένει με σύσταση Neutral, θετικό το deal με την Εθνική Ασφαλιστική, αλλά η υπεραξία εξαρτάται από το Danish Compromise.
  • Eurobank: τιμή-στόχος €3,8 (από €2,9), Outperform· διαφοροποίηση και το κυπριακό franchise δίνουν προοπτικές.
  • Alpha Bank: τιμή-στόχος €2,8 (από €2,1), παραμένει με σύσταση Underperform, η συμμετοχή UniCredit στο 20,5% δεν αρκεί για rerating χωρίς βελτίωση κερδοφορίας.

