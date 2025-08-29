ΟΠΑΠ-ΟΤΕ: Τι αποκαλύπτουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση

Ο ΟΤΕ και ο ΟΠAΠ παραμένουν δύο από τα «βαριά» χαρτιά του ΧΑ, αν και έχουν υποχωρήσει από την πρώτη τετράδα σε όρους κεφαλαιοποίησης. Ο ΟΠAΠ είναι πλέον συστηματικά πάνω από τον ΟΤΕ σε αξία, με τον δεύτερο να είναι λίγο χαμηλότερα από τα 6,5 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία και τον πρώτο λίγο υψηλότερα από τα 7,1 δισ. ευρώ.

Οι αποδόσεις του ΟΤΕ και του ΟΠΑΠ, από τις αρχές του έτους αλλά και το τελευταίο δωδεκάμηνο, είναι χαμηλότερες από την αγορά. Η μετοχή, μάλιστα, του πρώτου σημειώνει μια από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση με +8%, ενώ ο τίτλος του ΟΠAΠ είναι στη μέση περίπου με +23%. Κοινό στοιχείο για τις δύο είναι ότι ξένοι αλλά και εγχώριοι αναλυτές είναι συνολικά ουδέτεροι πλέον για τις μετοχές τους.

Οι τιμές-στόχοι

Ο μέσος στόχος για τη μετοχή του ΟΠAΠ από 9 αναλυτές, βάσει της Factset, είναι στα €21 ευρώ και η σύσταση είναι «hold». Ο δείκτης αποτίμησης P/E του ΟΠAΠ για το 2025 είναι περίπου στις 13,5 φορές, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA εκτιμάται σε 8,6 φορές και η μερισματική του απόδοση 8%.

Ο μέσος στόχος για τη μετοχή του ΟΤΕ από 14 αναλυτές, βάσει της Factset, είναι στα €17,95 ευρώ και η σύσταση είναι «hold». Ο δείκτης αποτίμησης P/E του ΟTE για το 2026 είναι περίπου στις 10,2 φορές, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA εκτιμάται σε 4,8 φορές και η μερισματική του απόδοση είναι στο 5%.

Η τεχνική εικόνα

Για τη μετοχή του ΟΤΕ, η βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάλυση (1-4 εβδομάδες) δείχνει ότι κινείται σε ευνοϊκό τέμπο χωρίς να είναι σε υπεραγορασμένο επίπεδο, υποδεικνύοντας ανισορροπία υπέρ των αγοραστών έναντι των πωλητών.

Ο ταλαντωτής MACD (12,26,9) βρίσκεται πάνω από τη γραμμή σήματος, υποδεικνύοντας πιθανή ανοδική τάση. Η τιμή βρίσκεται ακριβώς πάνω στους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 20 και 55 ημερών (ΕΚΜΟ 20 και 55 ημερών), υποδεικνύοντας βραχυπρόθεσμη ανοδική δυναμική, ενώ ο ΕΚΜΟ 200 ημερών λειτουργεί ως δυναμική στήριξη.

Το διάγραμμα του ΟΤΕ

Η πρόσφατη διόρθωση βρήκε στήριξη κοντά στο επίπεδο του 61,8% Fibonacci Retracement, υποδεικνύοντας πιθανή συνέχιση της ανοδικής τάσης.

Σε πιο μεσοπρόθεσμη ανάλυση, η τιμή θα διατηρηθεί σε ανοδική τάση, καθώς βρίσκεται πάνω από τον ΕΚΜΟ 100 εβδομάδων και σημαντικά πάνω από τον ΕΚΜΟ 200 εβδομάδων, υποδεικνύοντας ισχυρή μακροπρόθεσμη τάση.

Βραχυπρόθεσμα, το σημείο στήριξης είναι τα 15 ευρώ, που αποτελεί το πρόσφατο χαμηλό που λειτουργεί ως άμεση στήριξη. Τα σημεία αντίστασης είναι στα επίπεδα των €16-€16,20 που διαμορφώνεται η μετοχή και απώτερος στόχος είναι τα €18,50.

Η μετοχή του ΟΠAΠ, στη βραχυπρόθεσμη εικόνα, υποδεικνύει κάποια πίεση, χωρίς να έχει φτάσει όμως σε υπερπωλημένα επίπεδα. Ο MACD διατηρείται σε αρνητικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση, όπως το επιβεβαιώνουν και οι κινητοί μέσοι όροι. Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη ακριβώς πάνω στον ΕΚΜΟ των 100 ημερών και 50 ημερών, υποδεικνύοντας την κρισιμότητα του επιπέδου.

Η τρέχουσα διόρθωση μπορεί να βρει στήριξη στο επίπεδο του ΕΚΜΟ των 200 ημερών, που είναι 1 ευρώ χαμηλότερα στα 18,27 ευρώ, καθώς είναι ισχυρό μακροπρόθεσμο σε ισχύ.

Το διάγραμμα του ΟΠAΠ

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.