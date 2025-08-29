Intracom: Την διανομή μερίσματος €0,12/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η «INTRACOM HOLDINGS» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 42 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 38.246.814 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 45,75% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και ειδικότερα τη διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού € 10.032.000,00 (μικτό ποσό), δηλ. ποσού €0,12 ανά μετοχή, προερχόμενο από κέρδη χρήσης και κέρδη προηγούμενων χρήσεων, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας περί διανομής μερίσματος.

*Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ της Intracom, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"