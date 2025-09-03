Αμοιβαία Κεφάλαια: Τι χρήμα μάζεψαν, τι αποδόσεις δίνουν τα Target Maturity

Με αμείωτο ρυθμό εξακολουθεί να αναπτύσσεται και φέτος η εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, με κινητήριο μοχλό τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Target Maturity), τα οποία συνεχίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αποταμιευτών παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των προσδοκώμενων αποδόσεών τους.

Ήδη, αυτή την περίοδο «τρέχουν» δύο προϊόντα της κατηγορίας αυτής από Εθνική και Eurobank, ενώ σχεδιάζεται η έκδοση τουλάχιστον ενός ακόμη από μη συστημική τράπεζα.

Μόνο κατά το πρώτο φετινό οκτάμηνο, εκτιμάται ότι εισέρρευσε στην αγορά των Α/Κ φρέσκο χρήμα που ξεπέρασε τα τρία δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της 29ης Αυγούστου, το συνολικό ενεργητικό των Α/Κ Target Maturity διαμορφώθηκε λίγο πιο κάτω από τα δέκα δισ. ευρώ (ξεκίνησαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2022), εκ των οποίων τα 3,2 δισ. αφορούσαν τα Α/Κ της Εθνικής Τράπεζας, τα 2,45 δισ. της Πειραιώς, περίπου από 2 δισ. για Alpha και Eurobank, ενώ σε σχετικές εκδόσεις έχουν προχωρήσει επίσης η Optima Bank, καθώς και οι ΑΕΔΑΚ 3Κ, Triton, Alpha Trust και Athos.

Οι νέες εκδόσεις των Target Maturities δυσκολεύονται πλέον -λόγω της αποκλιμάκωσης των yields που χαρακτηρίζει τη διεθνή αγορά ομολόγων, τουλάχιστον για τους τίτλους εκδοτών υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας- να προσφέρουν ενδεικτικές ετήσιες αποδόσεις άνω του 2%-2,2% παρά το γεγονός ότι μιλάμε για προϊόντα διάρκειας τριών ή και πέντε ετών.

Παρ' όλα αυτά, οι «πωλήσεις» τους διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ κάθε μήνα), λόγω μιας σειράς παραγόντων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

Το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ των προσφερόμενων ενδεικτικών αποδόσεων των Target Maturities και των προθεσμιακών καταθέσεων διατηρείται σε αξιοσημείωτα επίπεδα (γύρω ή και πάνω από εκατό μονάδες βάσης, δηλαδή γύρω ή και πάνω από 1.000 ευρώ τον χρόνο σε κάθε εκατό χιλιάδες ευρώ αποταμίευσης). Παράλληλα, οι αποδόσεις των Target Maturities είναι αφορολόγητες, σε αντίθεση με τους τόκους των καταθέσεων που επιβαρύνονται με συντελεστή 15% .

Οι αποδόσεις

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι μέχρι τώρα φετινές αποδόσεις των Α/Κ Target Maturities, με ενδεικτικές μόνο να είναι οι περιπτώσεις των Optima Income 2028 και 2029 (3,07% και 3,03%, αντίστοιχα), του Eurobank DIS Target Maturity IV Bond Fund (3,01%), του Alpha Target Maturity IX 2029 Ομολογιακό Class D (2,80%) και του 3Κ CrediaBank Premiere Income Ομολογιακό (2,52%).

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν απλά Ομολογιακά Α/Κ με υψηλότερες ή χαμηλότερες αποδόσεις από τα Target Maturities (για παράδειγμα έχουμε από την αρχή του έτους το +3,26% του Δήλος Eurobond), ή ότι δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες κατηγορίες Α/Κ, πέραν των ομολογιακών, που να αποφέρουν πολύ υψηλότερες αποδόσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (με διαφορετικό ύψος αναλαμβανόμενου ρίσκου).

Ειδικότερα κατά τα τελευταία χρόνια, κόντρα στο ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των φρέσκων χρημάτων έχει κατευθυνθεί στα Ομολογιακά, τα Μετοχικά και τα Μικτά Α/Κ είναι εκείνα που έχουν οδηγήσει κατά κανόνα σε υψηλότερες αποδόσεις.

Ειδικότερα, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα θετικά κατά την τελευταία πενταετία από την εκτίναξη του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να προσελκύσουν το ανάλογο ενδιαφέρον των επενδυτών.