Εθνική Τράπεζα: Αγορά 237.976 ιδίων μετοχών από 28/8 έως 29/8/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 25/08/2025 έως και 29/08/2025 απέκτησε συνολικά 237.976 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,2697 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €2.919.901,09.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 7.169.533 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,78% του μετοχικού κεφαλαίου της.