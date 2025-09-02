Aegean: Ακύρωσε 1.721 ίδιες ομολογίες

Η Εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 17/07/2025 την ακύρωση 1.721 ιδίων ομολογιών του από 28/02/2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου που διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ως άνω 1.721 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 0,863% του συνόλου των ομολογιών, αγοράσθηκαν κατά το διάστημα από 28/03/2025 έως και 30/06/2025, σε εκτέλεση της σχετικής από 17/03/2025 απόφασης του ΔΣ.

To Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε στις 02/09/2025 σχετικά με την ακύρωση των διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ομολογιών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι, από την 05/09/2025 παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.721 ιδίων ομολογιών της Εταιρείας, οι οποίες ακυρώνονται.

Μετά την ακύρωση, το σύνολο των διαπραγματεύσιμων ομολογιών στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 197.654 ομολογίες.