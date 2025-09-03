Τιτάν: Τιμή-στόχο τα 48 ευρώ δίνει η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Ως σημαντικά υποτιμημένη χαρακτηρίζει τη μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν η Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή, υποστηρίζοντας πως με την τρέχουσα αποτίμησή της (37 ευρώ) να διαφέρει κατά 30% από την αναθεωρημένη τιμή-στόχο (τα 48 ευρώ) είναι επίκαιρη και χρήσιμη η σημερινή ανάλυσή της.

Η γνωστή ΑΧΕΠΕΥ σημειώνει πως η τρέχουσα τιμή του τίτλου αντιστοιχεί σε έναν όμιλο με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, όταν η ίδια προβλέπει -μεταξύ άλλων- για τα επόμενα χρόνια ένα ετήσιο +6,5% στον κύκλο εργασιών στις ΗΠΑ και ένα +15% στην Ελλάδα για την περίοδο 2025-2026.

Σε ότι αφορά τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις της Τιτάν, η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ προβλέπει: