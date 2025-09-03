#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τιτάν: Τιμή-στόχο τα 48 ευρώ δίνει η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Άνοδο στα βασικά μεγέθη αναμένει η χρηματιστηριακή για το 2025 και το 2026. Πόσο εκτιμάει ότι θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών σε Ελλάδα και ΗΠΑ για φέτος και του χρόνου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:08

Ως σημαντικά υποτιμημένη χαρακτηρίζει τη μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν η Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή, υποστηρίζοντας πως με την τρέχουσα αποτίμησή της (37 ευρώ) να διαφέρει κατά 30% από την αναθεωρημένη τιμή-στόχο (τα 48 ευρώ) είναι επίκαιρη και χρήσιμη η σημερινή ανάλυσή της. 

Η γνωστή ΑΧΕΠΕΥ σημειώνει πως η τρέχουσα τιμή του τίτλου αντιστοιχεί σε έναν όμιλο με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, όταν η ίδια προβλέπει -μεταξύ άλλων- για τα επόμενα χρόνια ένα ετήσιο +6,5% στον κύκλο εργασιών στις ΗΠΑ και ένα +15% στην Ελλάδα για την περίοδο 2025-2026.

Σε ότι αφορά τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις της Τιτάν, η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ προβλέπει:

  • Κύκλο εργασιών από τα 2,64 δισ. το 2024 στα 2,7 δισ. φέτος και στα 2,899 δισ. ευρώ το 2026.
  • EBITDA από τα 580 εκατ. το 2024, στα 590 εκατ. φέτος και στα 627 εκατ. το επόμενο έτος.
  • Καθαρά κέρδη από τα 289 εκατ. το 2024 στα 236 εκατ. φέτος και στα 319 εκατ. το 2026.

