Μέσω placement αποεπένδυσε από την Κύπρου η EBRD

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:30

Placement για τη διάθεση του ποσοστού που κατέχει στην Τράπεζα Κύπρου διενήργησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) η οποία σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατείχε το 5,05% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το βιβλίο προσφορών, σύμφωνα με πληροφορίες καλύφθηκε από ξένα funds αλλά και Ελληνες επενδυτές.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές δυο επενδυτές κάλυψαν σημαντικό ποσοστό των τίτλων που διατέθηκαν.

 

