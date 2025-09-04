Εγκρίθηκε το 3Κ Μικτό για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν Golden Visa

Το 3K Μικτό έλαβε πλέον όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Ανάπτυξης) σχετικά με την επιλεξιμότητά του για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν Golden Visa στην Ελλάδα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η 3K Investment Partners.

Οπως αναφέρει, με την εξέλιξη αυτή, το 3K Μικτό αποτελεί πλέον επίσημα μία ελκυστική και ευέλικτη επενδυτική επιλογή για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα:

Golden Visa με ελάχιστη επένδυση €350.000, σε σύγκριση με τα €800.000 που απαιτούνται για αξιόλογα ακίνητα.

σε σύγκριση με τα €800.000 που απαιτούνται για αξιόλογα ακίνητα. Δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις και ευρεία διασπορά τοποθετήσεων, σε σχέση με την αγορά ακινήτων.

Μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση: το χαρτοφυλάκιο προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες, χωρίς επιπλέον κόστος ή καθυστέρηση.

Δυνατότητα διανομής μερίσματος , δημιουργώντας πρόσθετες αποδόσεις και εισόδημα για τους μεριδιούχους.

, δημιουργώντας πρόσθετες αποδόσεις και εισόδημα για τους μεριδιούχους. Απόλυτη διαφάνεια: καθημερινή δημοσίευση τιμής και στοιχείων χαρτοφυλακίου.

Ρευστότητα: οι εξαγορές ολοκληρώνονται σε μόλις 3 εργάσιμες ημέρες.

Θεωρούμε ότι το 3K Μικτό μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όσους ενδιαφέρονται για Golden Visa, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία και προοπτικές σε σχέση με τις επενδύσεις σε ακίνητα, σημειώνει η εταιρεία.