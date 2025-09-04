#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

AS Company: Παύση ειδικής διαπραγμάτευσης από την Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:33

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.”  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από κοινού με την Εταιρία «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» συμφωνήθηκε η λήξη της Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

Με την από 03/09/2025 ανακοίνωσή του το Χ.Α. ενέκρινε την παραίτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας από το Μέλος του ΧΑ «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και όρισε ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025.

