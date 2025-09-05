Βρετανία: Έρευνα των αρχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Έρευνα στον όμιλο που διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο του Λονδίνου London Stock Exchange Group (LSEG ) διεξάγει η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA ) στη Βρετανία. Η έρευνα αφορά κατά πόσο η LSEG δεν επιτρέπει στις χρηματιστηριακές να χρησιμοποιούν την οροφή στο κέντρο δεδομένων της, έχοντας σαν αποτέλεσμα να χάνουν κρίσιμα νανοδευτερόλεπτα όταν μεταδίδουν τα δικά τους δεδομένα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών συνδεσιμότητας χαμηλής καθυστέρησης (LLCS), παρέχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ των αιθουσών διαπραγματεύσεων. Για να το πετύχουν αυτό, η FCA εξηγεί ότι πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετούν ραδιομονάδες κοντά στις αίθουσες αυτές.

Προς το παρόν, η LSEG έχει αποκλειστική πρόσβαση στην τοποθέτηση ραδιομονάδων στην οροφή των κέντρων δεδομένων της. Η εταιρεία έχει προτείνει να σταματήσει αυτή τη συνθήκη και έχει δεσμευθεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος του χώρου στην οροφή για τον εξοπλισμό της, ενώ παράλληλα θα διαθέσει τον αντίστοιχο χώρο σε τρίτους.

Η έρευνα της FCA δείχνει πόσο ζωτικής σημασίας έχουν γίνει οι διάφοροι τύποι τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας για τους traders, οι οποίοι χρησιμοποιούν υπολογιστές για να σαρώνουν τα δεδομένα της αγοράς, ούτως ώστε να βρίσκουν και στη συνέχεια να εκμεταλλεύονται τις ελάχιστες αποκλίσεις στις τιμές. Τέτοιες επιχειρήσεις -οι οποίες έγιναν διάσημες από το βιβλίο Flash Boys του Michael Lewis- έχουν μεταμορφώσει τις αγορές σε όλο τον κόσμο.

«Η προσφορά πολύ γρήγορων συνδέσεων είναι το κλειδί για τον ανταγωνισμό και για να μεγιστοποιήσουν την ταχύτητα των συνδέσεών τους, οι πάροχοι πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετούν τις ραδιομονάδες κοντά στις αίθουσες διαπραγμάτευσης», εξηγεί η FCA στην ανακοίνωσή της. Ενώ η αρχή παραμένει σε διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτάσεις της LSEG, δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις της εταιρείας ικανοποιούν προσωρινά τις ανησυχίες της για τον ανταγωνισμό.

Από τη μεριά της η LSEG δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο.