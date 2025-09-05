#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κυριακούλης: Ειδικοί διαπραγματευτές επί των μετοχών οι Optima Bank και Eurobank Equities

Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης

Κυριακούλης: Ειδικοί διαπραγματευτές επί των μετοχών οι Optima Bank και Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:56

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι συνήψε συμφωνίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης με δύο (2) μέλη του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας από:

  • Το Μέλος του Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.
  • Το Μέλος του Χ.Α. EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης από τις δύο παραπάνω Τράπεζες ορίστηκε η Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης, με δυνατότητα ανανέωσης και διέπονται από τους όρους των σχετικών συμβάσεων και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κυριακούλης: Άδεια ΔΣ για σύμβαση διαχείρισης πλοίου με την Y-Knot Ship Management

Στο Cannes Yachting Festival θα συμμετάσχει και φέτος η «Κυριακούλης»

Ανανεωμένο λογότυπο για την «Κυριακούλης»

Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ για Ελλάδα η DBRS

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο