Κυριακούλης: Ειδικοί διαπραγματευτές επί των μετοχών οι Optima Bank και Eurobank Equities

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι συνήψε συμφωνίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης με δύο (2) μέλη του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας από:

Το Μέλος του Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Το Μέλος του Χ.Α. EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης από τις δύο παραπάνω Τράπεζες ορίστηκε η Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης, με δυνατότητα ανανέωσης και διέπονται από τους όρους των σχετικών συμβάσεων και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.