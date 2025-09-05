#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Aegean: Δωρεάν διάθεση 25.000 μετοχών σε στέλεχος

Πλέον, η εταιρεία κατέχει συνολικά 430.730 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,48% του συνόλου των μετοχών της.

Aegean: Δωρεάν διάθεση 25.000 μετοχών σε στέλεχος

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:48

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 05.09.2025 διέθεσε δωρεάν 25.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας σε στέλεχος της Εταιρείας μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.07.2023 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 430.730 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,48% του συνόλου των μετοχών της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Aegean: Ακύρωσε 1.721 ίδιες ομολογίες

Στις 16 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα εξαμήνου της Aegean

Κανονικά οι πτήσεις της Aegean αύριο Πέμπτη

Aegean: Παροχή ευελιξίας για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο