Επιπλέον ποσοστό λίγο πάνω από 1% απέκτησε ο Soohyung Kim με την αγορά 6,12 εκατ. μετοχών στις 5.9.2025.

Intralot: Αγορά 6,12 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:54

Η «INTRALOT» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η “PE Sub Holdings, LLC”, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη στις 5.9.2025 σε συναλλαγή απόκτησης 6.129.397 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €6.558.454,79, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 2025 η «PE Sub Holdings, LLC» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της INTRALOT σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006.

