Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Συμφωνία συνεργασίας με την Τράπεζα της Γαλλίας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και η Τράπεζα της Γαλλίας (Banque de France) ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού από την διαδικτυακή πλατφόρμα «ABC de l’économie» της Τράπεζας της Γαλλίας. Τα εν λόγω εκπαιδευτικά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του «EDUCFI», της Γαλλικής Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Παιδείας, που υποστηρίζει η γαλλική κεντρική τράπεζα, και συμφωνείται να αξιοποιηθούν από την ΕΚ για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο θεσμών να παρέχουν στους πολίτες τη γνώση και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση σε ένα ολοένα και πιο πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Τράπεζα της Γαλλίας παραχωρεί στην ΕΚ το δικαίωμα να προσαρμόζει, να μεταφράζει και να διανέμει επιλεγμένα ενημερωτικά έγγραφα από την πλατφόρμα «ABC de l’économie», προς όφελος του ελληνικού κοινού. Τα εργαλεία EDUCFI που έχει αναπτύξει η Τράπεζα της Γαλλίας θα παραμένουν πάντοτε αξιόπιστα, προσβάσιμα, και δωρεάν.

Τα υλικά θα είναι διαθέσιμα στα ελληνικά και προσαρμοσμένα στο ελληνικό πλαίσιο, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα και την εκπαιδευτική αξία του αρχικού περιεχομένου. Η ΕΚ θα διασφαλίσει ότι όλες οι προσαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα της Τράπεζας της Γαλλίας και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων.

«Η συνεργασία μας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειές μας για την προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Marguerite Collignan de Durand, Διευθύντρια Οικονομικής Εκπαίδευσης της Τράπεζα της Γαλλίας. «Η χρηματοοικονομική παιδεία είναι ακόμη πιο σημαντική για το ευρύ κοινό καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας γίνεται όλο και πιο εξελιγμένος και ψηφιοποιημένος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά για την προώθηση ενός ασφαλέστερου χρηματοπιστωτικού τομέα για τους πολίτες και τους επενδυτές. Είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε τους πόρους μας με την ΕΚ και υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες τους για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών. Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία με την ΕΚ θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών.»

Η Βασιλική Λαζαράκου (φωτό), Πρόεδρος της ΕΚ, πρόσθεσε: «Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε για αυτό το σημαντικό έργο με την Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία έχει προσφέρει εξαιρετικό έργο στην χρηματοοικονομική παιδεία στην Ευρώπη. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία των επενδυτών και την οικονομική ανθεκτικότητα, και αυτή η συμφωνία αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών της ΕΚ για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Ελλάδα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εργαλεία εκπαίδευσης που θα είναι προσβάσιμα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού. Τέτοιες πρωτοβουλίες καθίστανται εξαιρετικά αναγκαίες στην σημερινή ψηφιακή εποχή των κεφαλαιαγορών.»

Οι αρχικές εκδόσεις των ενημερωτικών εγγράφων παραμένουν διαθέσιμες στον ιστότοπο της Τράπεζα της Γαλλίας, στην ενότητα «ABC de l’économie». Οι προσαρμοσμένες ελληνικές εκδόσεις θα δημοσιευτούν από την ΕΚ τους επόμενους μήνες.