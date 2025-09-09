#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΧΑ: Η κατάταξη των βασικών διαπραγματευτών στο εξάμηνο

ΧΑ: Η κατάταξη των βασικών διαπραγματευτών στο εξάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:18

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 είναι η ακόλουθη: 

  1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  2. BofA SECURITIES EUROPE SA
  3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  4. DEUTSCHE BANK AG
  5. ALPHA BANK
  6. EUROBANK SA
  7. JP MORGAN SE
  8. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
  9. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
  10. BNP PARIBAS S.A
  11. MORGAN STANLEY EUROPE SE
  12. SOCIETE GENERALE
  13. CITIBANK EUROPE PLC
  14. COMMERZBANK AG
  15. UBS EUROPE SE
  16. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
  17. INTESA SANPAOLO S.p.A.
  18. HSBC CONTINENTAL EUROPE

Σχετικός σύνδεσμος:

REGULATION_PRIMARY_DEALERS.pdf

