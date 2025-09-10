ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,75% η Praude Asset Management και με 1,59% η Jefferies International

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 87.485 μετοχών της ΕΧΑΕ στις 9 Σεπτεμβρίου, αξίας 604.056,34 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,40% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,75% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε για αγορές 46.508 μετοχών της εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,59% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.