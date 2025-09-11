#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

CNL Capital: Ειδικός διαπραγματευτής η Merit ΧΑΕΠΕΥ για ένα επιπλέον χρόνο

Η σύμβαση ανανεώθηκε για ένα επιπλέον χρόνο, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2026.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:24

Η Εταιρεία με την επωνυμία "CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.", (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, ότι η διάρκεια της από 19 Σεπτεμβρίου 2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.

