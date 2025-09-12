Πώς «διάβασαν» 10 αναλυτές τα αποτελέσματα της Metlen

Θετικά αποτίμησαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα εξαμήνου της Metlen καθώς και την τοποθέτηση της διοίκησης στην τηλεδιάσκεψη. Στα reports που ακολούθησαν στέκονται στο guidance για το 2025 που συνεπάγεται ισχυρό δεύτερο εξάμηνο αλλά και στην εκτίμηση για μειωμένο CAPEX και ισχυρό cash flow στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η Berenberg σχολιάζει ότι εξαιρώντας το έκτακτο κόστος στα έργα ενέργειας, η απόδοση των βασικών ενεργειακών κλάδων ήταν ισχυρή. Η M Renewables αύξησε τα EBITDA κατά 54%. Ο τομέας μετάλλων κατέγραψε EBITDA -5% λόγω υψηλότερου ενεργειακού κόστους (που όμως ωφέλησε τον ενεργειακό τομέα).

Η στροφή σε περισσότερες ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Αλουμίνιον οδηγεί σε προσδοκίες χαμηλότερου κόστους. Συνολικά, η ανάπτυξη EBITDA ήταν ισχυρή (εξαιρώντας το έκτακτο πλήγμα από τα έργα), ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του ομίλου στην επίτευξη των στόχων.

Η NBG Securities βλέπει ισχυρό δεύτερο εξάμηνο λόγω: α) της ανάπτυξης του ελληνικού και διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, β) της ισχυρής κερδοφορίας λόγω υψηλών χονδρικών τιμών το καλοκαίρι, γ) της αυξημένης κερδοφορίας της Protergia που συνεχίζει να επεκτείνει τη βάση πελατών της, και δ) της αναμενόμενης ανάκαμψης κερδών της M Power Projects.

Η Piraeus Securities στέκεται στην καθοδήγηση της διοίκησης ότι τα EBITDA 2025 προβλέπεται να είναι τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ. Η μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση για 2 δισ. ευρώ επαναλήφθηκε, με μοχλό τη βελτίωση υφιστάμενων δραστηριοτήτων και τις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν στη μέρα επενδυτών.

Η Axia καταγράφει το ότι ο όμιλος προβλέπει επέκταση στη λιανική ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ στην άμυνα το τρίτο εργοστάσιο θα ξεκινήσει παραγωγή στο α' εξάμηνο 2026. Εγκρίθηκε η κατασκευή του τέταρτου εργοστασίου που θα ξεκινήσει παραδόσεις το 2028, ενώ το πέμπτο και μεγαλύτερο θα ακολουθήσει.

Η Pantelakis σημειώνει ο πρόεδρος και CEO Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε στην τηλεδιάσκεψη ότι ο όμιλος είναι σε πορεία να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ EBITDA για το 2025 – το οποίο θεωρείται η βάση– ενώ επανέλαβε τον στόχο €2 δισ. EBITDA μέχρι περίπου το 2028.

Για υποδομές και παραχωρήσεις, ο στόχος για EBITDA 150 εκατ. ευρώ είναι κοντά, ενώ είναι πιθανή η εισαγωγή του κλάδου (METKA) στο ΧΑ το 2026.

Οι στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΠΕ, γάλλιο, άμυνα και κυκλική οικονομία θέτουν τις βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη σχολιάζει η Beta. Επισημαίνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 6,5x και P/E 2025 στις 11,0x.

Η Optima σημειώνει ότι συνολικά, η METLEN κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, με ισχυρή κερδοφορία και πειθαρχημένη μόχλευση. Εξαιρώντας τη ζημιά €132 εκατ. από το έργο Protos, η εταιρεία είναι σε πορεία να επιτύχει τις ετήσιες εκτιμήσεις (EBITDA ~€1,1 δισ., καθαρά κέρδη >€600 εκατ.). Λαμβάνοντας υπόψη και την ένταξη στον δείκτη FTSE 100 στις 16 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο τα 62,40 ευρώ ανά μετοχή.

Η Alpha σημειώνει ότι από τα οικονομικά αποτελέσματα προκύπτει καθαρός δανεισμός στα €2 δισ., δείκτης μόχλευσης 2,06x, ρευστότητα €1,4 δισ. και πιστωτικές γραμμές €1,5 δισ.

Από την πλευρά της η Eurobank εκτιμά ότι χωρίς την έκτακτη ζημιά από το έργο Protos στο Ην. Βασίλειο τα ομαλοποιημένα EBITDA φτάνουν τα 577 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η Euroxx στέκεται στον στόχο για 30% μερίδιο αγοράς στη λιανική ενέργεια και το πλάνο επενδύσεις άνω των €500 εκατ. φέτος.