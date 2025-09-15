BofA: Οι τρεις καταλύτες για τη Metlen διατηρεί σύσταση «αγορά»

Τους καταλύτες για την πορεία της Metlen καταγράφει ανάλυση της Bank of America, μετά τη δημοσιοποίηση μεγεθών εξαμήνου, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «αγορά» με την τιμή-στόχο στα 63 ευρώ, που υποδηλώνει upside 25,5%.

Εξαιρουμένης της εφάπαξ απώλειας από το έργο στην ενέργεια, τα EBITDA θα ανέρχονταν περίπου σε €577 εκατ., σαφώς υψηλότερα από τις δικές μας εκτιμήσεις και το consensus, γράφει η BofA.

Επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά», με τους εξής καταλύτες από εδώ και πέρα:

1. Αύξηση όγκου: επέκταση αλουμίνας, συνεργασία με τη Rio, ανανεώσιμες πηγές.

2. Έκθεση σε εμπορεύματα: παραμένουμε αισιόδοξοι για το αλουμίνιο.

3. Κυκλικά μέταλλα: καθώς η εταιρεία «εκπαιδεύει» τους επενδυτές σχετικά με τον τομέα, θεωρούμε ότι η αγορά μπορεί να αρχίσει να δίνει μεγαλύτερη αξία.

Διαδρομή προς EBITDA €2 δισ. μεσοπρόθεσμα: Η METLEN πραγματοποίησε Capital Markets Day τον Απρίλιο για να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη προς τον στόχο EBITDA >€2 δισ. μεσοπρόθεσμα. Η εταιρεία ανακοίνωσε τρεις νέους «πυλώνες»:

1. Κρίσιμα Μέταλλα (Γάλλιο): Επένδυση που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος· η MΕTLEN θα γίνει ο μόνος παραγωγός γαλλίου στην Ευρώπη, κορυφαίος παραγωγός αλουμίνας και θα επεκτείνει τη δυναμικότητα βωξίτη. Επιπλέον δυνατότητες σε σκάνδιο και γερμάνιο.

2. Κυκλικά Μέταλλα: Εισαγωγή τεχνολογίας για ανάκτηση μεταλλικών οξειδίων από δευτερογενείς πηγές / βιομηχανικά απόβλητα.

3. Άμυνα: Στόχος περίπου €150 εκατ. EBITDA μεσοπρόθεσμα, με δραστηριοποίηση στον εκσυγχρονισμό, επισκευή και συντήρηση (MRO), καθώς και στην προμήθεια αναδυόμενων τεχνολογιών όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα.