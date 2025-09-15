#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

BofA: Οι τρεις καταλύτες για τη Metlen διατηρεί σύσταση «αγορά»

Πώς διαβάζει ο αμερικανικός οίκος τα αποτελέσματα εξαμήνου του ελληνικού ομίλου. Οι τρεις πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί κινούμενη προς τον στόχο για EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:43

Τους καταλύτες για την πορεία της Metlen καταγράφει ανάλυση της Bank of America, μετά τη δημοσιοποίηση μεγεθών εξαμήνου, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «αγορά» με την τιμή-στόχο στα 63 ευρώ, που υποδηλώνει upside 25,5%.

Εξαιρουμένης της εφάπαξ απώλειας από το έργο στην ενέργεια, τα EBITDA θα ανέρχονταν περίπου σε €577 εκατ., σαφώς υψηλότερα από τις δικές μας εκτιμήσεις και το consensus, γράφει η BofA.

Επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά», με τους εξής καταλύτες από εδώ και πέρα:

1. Αύξηση όγκου: επέκταση αλουμίνας, συνεργασία με τη Rio, ανανεώσιμες πηγές.

2. Έκθεση σε εμπορεύματα: παραμένουμε αισιόδοξοι για το αλουμίνιο.

3. Κυκλικά μέταλλα: καθώς η εταιρεία «εκπαιδεύει» τους επενδυτές σχετικά με τον τομέα, θεωρούμε ότι η αγορά μπορεί να αρχίσει να δίνει μεγαλύτερη αξία.

Διαδρομή προς EBITDA €2 δισ. μεσοπρόθεσμα: Η METLEN πραγματοποίησε Capital Markets Day τον Απρίλιο για να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη προς τον στόχο EBITDA >€2 δισ. μεσοπρόθεσμα. Η εταιρεία ανακοίνωσε τρεις νέους «πυλώνες»:

1. Κρίσιμα Μέταλλα (Γάλλιο): Επένδυση που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος· η MΕTLEN θα γίνει ο μόνος παραγωγός γαλλίου στην Ευρώπη, κορυφαίος παραγωγός αλουμίνας και θα επεκτείνει τη δυναμικότητα βωξίτη. Επιπλέον δυνατότητες σε σκάνδιο και γερμάνιο.

2. Κυκλικά Μέταλλα: Εισαγωγή τεχνολογίας για ανάκτηση μεταλλικών οξειδίων από δευτερογενείς πηγές / βιομηχανικά απόβλητα.

3. Άμυνα: Στόχος περίπου €150 εκατ. EBITDA μεσοπρόθεσμα, με δραστηριοποίηση στον εκσυγχρονισμό, επισκευή και συντήρηση (MRO), καθώς και στην προμήθεια αναδυόμενων τεχνολογιών όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα.

