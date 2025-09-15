Ελτον: Ειδικός διαπραγματευτής η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:17

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι συνήψε συμφωνία Ειδικής Διαπραγμάτευσης με μέλος του Χ.Α. στα πλαίσια του άρθρου 3.1.4.4 παρ.8 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας από το μέλος του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίστηκε η Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της Εταιρείας και της ανωτέρω εταιρείας – Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης και στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 3.1.4.4 παρ.8 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

