Χρηματιστήριο: Τι κρύβει η «μόδα» με τους ειδικούς διαπραγματευτές

Αρκετές είναι οι εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ανακοινώσει την πρόσληψη δύο ειδικών διαπραγματευτών, με τους επενδυτές να αναζητούν τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η ανακοίνωση της πρόσληψης ειδικών διαπραγματευτών να συνδυάζεται και με ράλι των μετοχών στο ταμπλό του ΧΑ, χωρίς κάποιος να μπορεί να εξηγήσει τις αιτίες.

Πώς εξηγείται η εικόνα

Η άκρη του νήματος βρίσκεται στις εισηγμένες εκείνες εταιρείες οι οποίες δεν πληρούσαν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο τον όρο του νέου κανονισμού του ΧΑ περί ελάχιστης απαιτούμενης διασποράς (τουλάχιστον 25%, ή τουλάχιστον 15% για εισηγμένες με κεφαλαιοποίηση άνω των 200 εκατ. ευρώ).

Η ΕΧΑΕ λοιπόν έχει υποχρεώσει όσες εισηγμένες δεν πληρούσαν τα κριτήρια της ελάχιστης απαιτούμενης διασποράς κατά το πρώτο μισό του έτους να προχωρήσουν σε δύο κινήσεις:

Πρώτον, να προσλάβουν έως την 30ή Σεπτεμβρίου δύο ειδικούς διαπραγματευτές (για τον λόγο αυτό άλλωστε προκύπτουν και οι τρέχουσες ανακοινώσεις) και

να προσλάβουν έως την 30ή Σεπτεμβρίου δύο ειδικούς διαπραγματευτές (για τον λόγο αυτό άλλωστε προκύπτουν και οι τρέχουσες ανακοινώσεις) και δεύτερον, να έχουν εμφανίσει έως το τέλος του έτους μέσο εξαμηνιαίο σταθμικό ποσοστό διασποράς που να ικανοποιεί το νέο κανονισμό (τουλάχιστον 25% ή τουλάχιστον 15% για εισηγμένες με κεφαλαιοποίηση άνω των 200 εκατ. ευρώ).

Τα επόμενα στάδια

Όμως, τι θα πρέπει να πράξουν οι εισηγμένες εταιρείες που θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ζητήματα ελεύθερης διασποράς στο τέλος της φετινής χρονιάς, όταν θα γίνει ο επόμενος έλεγχος από το ΧΑ;

Ορισμένες από αυτές ενδεχομένως να αιτηθούν παράταση έξι μηνών, υποσχόμενες να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις που θα διορθώσουν το πρόβλημα. Κάθε αίτηση θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται από το ΧΑ.

Για τις υπόλοιπες -σε περίπτωση όπου το free float υπερβαίνει το 10%- υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μη χρειαστεί να κάνουν το παραμικρό και να μην υποστούν οποιαδήποτε συνέπεια, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους θα ενταχθούν στην κατηγορία της «υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας».

Με άλλα λόγια, μια εισηγμένη με free float 12% δεν θα υποστεί συνέπειες σε περίπτωση που πληροί μια σειρά συναλλακτικών κριτηρίων στο ταμπλό του ΧΑ, τα οποία την κατατάσσουν στην κατηγορία της υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Δηλαδή, το κριτήριο του free float (αν είναι διψήφιο) παρακάμπτεται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανοποιητική εμπορευσιμότητα του τίτλου στο ταμπλό.

Τώρα, η πρόσληψη δύο ειδικών διαπραγματευτών από αυτό τον μήνα θα αυξήσει ως ένα βαθμό τη συναλλακτική δραστηριότητα των μετοχών αυτών στο ΧΑ, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι θα αξιολογηθεί η εμπορευσιμότητα ολόκληρου του δεύτερου εξαμήνου και όχι μόνο του τελευταίου τριμήνου του 2025.

ΥΓ: Ανεξάρτητα από το ζήτημα του νέου κανονισμού του ΧΑ, ένας ειδικός διαπραγματευτής μπορεί να συμβάλει θετικά στην εικόνα και στην ελκυστικότητα μιας μετοχής στο ευρύ επενδυτικό κοινό, λόγω της μεγαλύτερης εμπορευσιμότητας που προσφέρει στο «σύστημα».