Η ηλεκτρονική τιμολόγηση «δίνει... φτερά» στον κλάδο πληροφορικής

Νέα ώθηση στις εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο business software και ειδικότερα σε όσες είναι εγκεκριμένοι πάροχοι, δίνει η χθεσινή απόφαση της ΑΑΔΕ να υποχρεώσει το σύνολο των επιχειρήσεων να εφαρμόσει το σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσα στους επόμενους δεκατρείς μήνες.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μέχρι σήμερα στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ενταχθεί περίπου το 50% των αποκαλούμενων «μεγάλων» εταιρειών (ετήσιος κύκλος εργασιών άνω του ενός εκατ. ευρώ), ποσοστό που είναι σαφώς χαμηλότερο για επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

«Μέχρι τώρα έχουμε κάνει τη μισή δουλειά και μας μένει άλλη τόση. Περιμένουμε να ενταχθούν περίπου άλλες 300.000 επιχειρήσεις» σημειώνεται χαρακτηριστικά από υψηλόβαθμο στέλεχος του κλάδου, δείχνοντας ότι υπάρχουν ακόμη σαφή περιθώρια αύξησης των εργασιών από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση θα ξεκινήσει τον προσεχή Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατ. ευρώ και τον Οκτώβριο του 2026 για τις υπόλοιπες, ενώ παράλληλα δίδονται και φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες που θα ανταποκριθούν στη νομική τους υποχρέωση.

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα στο μέτωπο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης να το πράξει δωρεάν μέσα από την πλατφόρμα («τιμολογιέρα») της ΑΑΔΕ, ή να επιλέξει έναν από τους 27 πιστοποιημένους παρόχους, οι οποίοι ουσιαστικά πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής.

Οι μεγαλύτεροι παίκτες στη συγκεκριμένη αγορά είναι οι δύο μεγαλύτεροι ελληνικοί όμιλοι στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού και ειδικότερα η Epsilon Net και το σχήμα Entersoft-SoftOne που λειτουργεί μέσω τριών παρόχων. Βέβαια, οι δύο αυτοί όμιλοι επιτυγχάνουν ήδη τόσο μεγάλο όγκο εργασιών, έτσι ώστε η ηλεκτρονική τιμολόγηση να μην αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των συνολικών τους εσόδων.

Στην όλη μάχη του ανταγωνισμού για το ποιος θα καρπωθεί τη νέα αυτή πίτα, έχουν εισέλθει και οι αποκαλούμενοι «μεταπωλητές». Πρόκειται για εταιρείες που έχουν το δικό τους λογισμικό, έχουν πρόσβαση σε πελάτες, αλλά πρέπει να επιλέξουν να συνεργαστούν με έναν πιστοποιημένο πάροχο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ωστόσο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και για την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας Ίλυδα. Η εταιρεία μέχρι τώρα έχει επικεντρωθεί στο κομμάτι του B2G, δηλαδή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές επιχειρήσεων με το δημόσιο έχοντας ήδη γύρω στους 16.000 πελάτες.

Τώρα που η υποχρεωτικότητα επεκτείνεται και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), η Ίλυδα θα επιχειρήσει να κατακτήσει ένα κομμάτι αυτής της αγοράς, με στόχο την προσέλκυση επιπλέον τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες (16.000) του B2G.

Στην ουσία, τόσο η ηλεκτρονική τιμολόγηση, όσο και το ενδεχόμενο εξαγορών άλλων εταιρειών αποτελούν κινήσεις για την Ίλυδα, οι οποίες θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν σε σημαντικό βαθμό, ή ακόμη και να υπερκεράσουν τις όποιες ενδεχόμενες επιπτώσεις θα έχει η ολοκλήρωση των έργων πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης από το 2027 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης όχι μόνο προσθέτει διαφάνεια στο σύστημα των οικονομικών συναλλαγών στη χώρα μας, αλλά επιπλέον διευκολύνει τις επιχειρήσεις σε μια σειρά από μέτωπα με αποτέλεσμα να μειώνεται η γραφειοκρατία, να αποφεύγονται λάθη και απώλειες, να περιορίζεται το λειτουργικό κόστος, (κόστος έκδοσης, αποστολής και αποθήκευσης τιμολογίων, μείωση απωλειών τιμολογίων, λάθη χειροκίνητης καταχώρισης, διενέξεις με αντισυμβαλλόμενους), κ.λπ.