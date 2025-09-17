#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χρηματιστήριο: Εκτός ταμπλό από 18/9 οι παλιές μετοχές της Metlen και της Μύλοι Κεπενού

Η μετοχή της Metlen διαπραγματεύεται ήδη ως Metlen PLC. Για τη Μύλοι Κεπενού ήταν απόφαση της διοίκησής της να αποσύρει την εταιρεία από το ελληνικό χρηματιστήριο.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:53

Από αύριο 18 Σεπτεμβρίου 2025 δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές Metlen Energy & Metals και Μύλοι Κεπενού.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη εισηγμένη η μετοχή της πλέον θα συναλλάσσεται ως Metlen PLC μετά την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Αναφορικά με τη δεύτερη, ήταν απόφαση της διοίκησης να αποσύρει την εταιρεία από το ελληνικό χρηματιστήριο. 

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφέρει:

«Από 18/09/2025, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1062/16.09.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών "METLEN ENERGY & METALS Α.Ε." (GRS393503008) & "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." (GRS438003006) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

