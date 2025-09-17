#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το πρώτο ATHEX Sustainability Summit 2025 διοργανώνει η ΕΧΑΕ

Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση εισηγμένων και μη εταιριών για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από θέματα βιωσιμότητας και την προσαρμογή τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:46

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών διοργανώνει το πρώτο ATHEX Sustainability Summit 2025 στις 9 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση εισηγμένων και μη εταιριών για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από θέματα βιωσιμότητας και την προσαρμογή τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Το παρών θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο Sean Kidney, CEO της Climate Bonds Initiative, η Elisabeth Vishnevskaja, Head of Fixed Income στο PRI, ο Δρ. Πέτρος Βαρελίδης, Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η κ. Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ, και ο κ. Νικόλαος Παπαδήμου, Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ & Πρόεδρος του Συμβούλιου Ποιοτικού Ελέγχου.

Η ατζέντα του συνεδρίου περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις για τις προκλήσεις που δημιουργεί το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, τη συμμόρφωση με τον Ν. 5164/2024, τη σημασία των ESG αξιολογήσεων για τις βιώσιμες επενδύσεις, αλλά και τη συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στη διαχείριση ESG δεδομένων.

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με το CEO’s Panel, στο οποίο θα συμμετέχουν οι κκ. Χάρης Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ), Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης) και Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας (Dimand).

