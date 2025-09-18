Eurobank Equities: Υψηλότερη τιμή-στόχος για Παπουτσάνης αλλά... hold

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή στα 3,2 ευρώ η χρηματιστηριακή, αλλά κατεβάζει την αξιολόγηση σε «διακράτηση» από «αγορά». Ποια είναι η εικόνα για την αποτίμηση.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:52

Για αύξηση εσόδων και «μαλακότερα» περιθώρια κάνει λόγο η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για τη μετοχή της Παπουτσάνης. Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 3,2 ευρώ, από 2,9 ευρώ προηγουμένως, αλλά υποβιβάζει τη σύσταση σε «διακράτηση» από «αγορά».

Η Παπουτσάνης έχει ενισχύσει το προφίλ ανάπτυξής της, με στρατηγικές προτεραιότητες σαφώς προσανατολισμένες στην επέκταση του χαρτοφυλακίου επώνυμων προϊόντων και στην εμβάθυνση συνεργασιών με τρίτους, σημειώνει. Μετά τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025, αναθεωρήσαμε τις εκτιμήσεις μας για τα έσοδα 2025-27 κατά περίπου 10-13%, αντανακλώντας την αύξηση των πρόσφατα εξασφαλισμένων συμβολαίων, την κλιμάκωση των υφιστάμενων και την εντονότερη διείσδυση στην αγορά επώνυμων προϊόντων.

Ωστόσο, αυτή η αύξηση των πωλήσεων αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο λειτουργίας από την πίεση κόστους εισροών, ένα ελαφρώς λιγότερο ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων και αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ για την υποστήριξη της επέκτασης του επώνυμου χαρτοφυλακίου. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις μας για το EBITDA παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες -αν και εξακολουθούν να δείχνουν διψήφια ανάπτυξη έως το 2028. Μετά από ράλι περίπου 30% από την αρχή του έτους που οδήγησε τη μετοχή σε πολυετή υψηλά, θεωρούμε ότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική δυναμική έχει ήδη ενσωματωθεί και, ως εκ τούτου, μεταβαίνουμε σε Hold, σημειώνει.

 

