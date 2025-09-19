Deutsche Bank: Αύξηση τιμής-στόχου για ΔΑΑ στα €11,50

Η Deutsche Bank επιβεβαιώνει την επενδυτική της εμπιστοσύνη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα €11,50 από €11,00. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 15% περίπου έναντι της τρέχουσας τιμής των €10, σε μια μετοχή που ήδη έχει καταγράψει απόδοση +26% από τις αρχές του 2025.

Με βάση τις προβλέψεις της DB, το EBIT φέτος θα ανέλθει στα €305 εκατ., ενώ για το 2026 αναμένονται €326 εκατ., ελαφρώς χαμηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Ο δείκτης EV/EBITDA εκτιμάται στις 10,2 φορές για το 2025, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (περίπου 12,5 φορές), ενώ ο δείκτης P/E διαμορφώνεται στις 16,9 φορές το 2025, με υποχώρηση στις 16,4 φορές το 2026.

Η μερισματική απόδοση κινείται σταθερά στο 1,8%, με συντηρητική μόχλευση (Net debt/EBITDA περίπου 2 φορές).

Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων κινούνται σε επίπεδα «peak multiples», με τον ΔΑΑ να ξεχωρίζει ως ελκυστική περίπτωση rerating λόγω χαμηλότερων αποτιμήσεων και ισχυρής τουριστικής ζήτησης.

Παράλληλα, η Αθήνα εμφανίζει ρυθμιστική ασφάλεια, σε αντίθεση με τη γαλλική Groupe ADP, η οποία έχει υποστεί αποτίμηση λόγω ρυθμιστικών κινδύνων, ή την ισπανική Aena, για την οποία η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση πώλησης.

Στο συγκριτικό πλαίσιο, η DB τοποθετεί τον ΔΑΑ στις «most preferred» επιλογές της, μαζί με τη Ferrovial (που επωφελείται από το pricing power των αυτοκινητοδρόμων) και τη Vinci (diversified compounder).

Αντίθετα, λιγότερο ελκυστικές θεωρούνται οι Aena και Air France-KLM. Η προσέγγιση της τράπεζας στηρίζεται στη λογική ότι σε ένα περιβάλλον επιβράδυνσης του ΑΕΠ -με κίνδυνο ύφεση-, τα αεροδρόμια είναι πιο εκτεθειμένα λόγω της φύσης τους ως «πολλαπλασιαστών του ΑΕΠ» (2 έως 3 φορές), σε αντίθεση με τους αυτοκινητοδρόμους που έχουν δυνατότητα προσαρμογής τιμών.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ελλάδας, η σταθερή τουριστική δυναμική, η γεωγραφική θέση του ΔΑΑ και η συγκριτικά χαμηλότερη αποτίμηση έναντι peers συνιστούν παράγοντες που περιορίζουν τον κίνδυνο απομείωσης κερδών και δημιουργούν έδαφος για θετικό rerating.

Συνολικά, η Deutsche Bank θεωρεί ότι ο ΔΑΑ παραμένει ένα από τα λίγα ονόματα του κλάδου με συνδυασμό ρυθμιστικής ασφάλειας, υγιούς ισολογισμού και περιθωρίου ανόδου, ακόμη και μετά το ήδη ισχυρό ράλι του 2025.