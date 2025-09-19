#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιατρικό Αθηνών: Ειδικοί διαπραγματευτές επί των μετοχών οι Euroxx και Eurobank Equities

Οι συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της εταιρείας και των Α.Ε.Π.Ε.Υ., έχουν διάρκεια ενός έτους.

Ιατρικό Αθηνών: Ειδικοί διαπραγματευτές επί των μετοχών οι Euroxx και Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:01

Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύναψε συμφωνίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης με δύο (2) μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχετική απόφασή του, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας από:

Το Μέλος του Χ.Α. «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και

Το Μέλος του Χ.Α. «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Ως Ημερομηνίες Έναρξης Ειδικής Διαπραγμάτευσης από τις παραπάνω Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίστηκαν οι: Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 και Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025 αντίστοιχα.

Οι συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω Α.Ε.Π.Ε.Υ. – Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης και στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματιστήριο: Κερδισμένοι και χαμένοι των rebalancing

Γιατί οι τράπεζες θα «ψηλώσουν» το payout ratio

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου

Παρατάσεις στα Προγράμματα Εξοικονομώ, όλες οι νέες ημερομηνίες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο