Ιατρικό Αθηνών: Ειδικοί διαπραγματευτές επί των μετοχών οι Euroxx και Eurobank Equities

Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύναψε συμφωνίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης με δύο (2) μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχετική απόφασή του, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας από:

Το Μέλος του Χ.Α. «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και

Το Μέλος του Χ.Α. «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Ως Ημερομηνίες Έναρξης Ειδικής Διαπραγμάτευσης από τις παραπάνω Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίστηκαν οι: Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 και Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025 αντίστοιχα.

Οι συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω Α.Ε.Π.Ε.Υ. – Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης και στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών.