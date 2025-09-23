Optima Bank: Game changer η συγχώνευση Intralot-Ballys

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τις λεπτομέρειες του ντιλ για την εξαγορά της Bally’s International Interactive αναλύει η χρηματιστηριακή. Υπό αξιολόγηση έχει θέσει την τιμή-στόχο και τη σύσταση για τη μετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:12

Στις 2 Ιουλίου 2025, η Intralοt ανακοίνωσε συμφωνία βάσει της οποίας θα αποκτήσει την Bally’s International Interactive μέσω συναλλαγής μετρητών και μετοχών, που αποτιμά τη δεύτερη σε επιχειρηματική αξία (enterprice value) €2,7 δισ., θυμίζει η Optima Bank σε ανάλυσή της για το ντιλ.

Το αντίτιμο για την εξαγορά της International Interactive Business θα αποτελείται από συνδυασμό μετρητών και μετοχών.

Πιο αναλυτικά:

a) το αντίτιμο προς την Bally’s θα περιλαμβάνει €1,53 δισ. σε μετρητά, και

b) συνεισφορά 873.707.073 νέων μετοχών συνολικής αξίας €1,136 δισ. (σε υπονοούμενη αξία €1,30/μετοχή).

Για την υποστήριξη του ποσού των €1,53 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralοt έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις από ξένες επενδυτικές τράπεζες για χρηματοδότηση χρέους έως €1,6 δισ. και αναμένει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €400 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία αναμένεται στο 4ο τρίμηνο 2025, η Intralοt εκτιμάται ότι θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Bally’s, που σήμερα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralοt, αναμένεται να καταστεί ο βασικός μέτοχος της Intralοt ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, αποκτώντας σημαντικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ιδρυτής της Intralot Σωκράτης Κόκκαλης θα διατηρήσει επίσης σημαντική συμμετοχή στην εταιρεία.

Σχετικά με την Bally’s

Η Bally’s Interactive αποτελεί θυγατρική της Bally’s Corporation, κορυφαίου διεθνούς φορέα διαδραστικού gaming με επίκεντρο την Ευρώπη, η οποία κατέχει επίσης σημαντική συμμετοχή στην Intralοt S.A. (~34,5%).

Το 2024, η Bally’s Interactive κατέγραψε:

  • €709 εκατ. έσοδα,
  • €283 εκατ. EBITDA,
  • καθαρά κέρδη περίπου €200 εκατ., και
  • λειτουργικές ταμειακές ροές €280 εκατ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων (99%) αφορά iGaming και προέρχεται κατά 94% από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνδυασμένος Όμιλος

Το σχήμα Intralοt - Bally’s θα έχει επιχειρηματική αξία €3,8 δισ. (από περίπου €1 δισ. σήμερα). Η χρηματιστηριακή αξία θα διαμορφωθεί σε περίπου €2,2 δισ., εκ των οποίων τα €750 εκατ. αντιστοιχούν στη σημερινή κεφαλαιοποίηση της Intralοt.

Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δώδεκα μηνών (Ιούλιος 2024 - Ιούνιος 2025) σε pro-forma επίπεδο, οι δύο οντότητες σε συνδυασμό παράγουν:

  • Έσοδα €1.096 εκατ. (η Intralοt μεμονωμένα το 2024 παρήγαγε €376 εκατ.),
  • EBITDA €436 εκατ. χωρίς συνέργειες (εκ των οποίων €132 εκατ. της Intralοt),
  • EBITDA €478 εκατ. συμπεριλαμβανομένων συνεργειών,
  • Καθαρά Κέρδη περίπου €180 εκατ. (pro-forma, με συνέργειες), ενώ τα καθαρά κέρδη της Intralοt το 2024 ήταν μόλις €5 εκατ.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €0,10/μετοχή μετά τη συγχώνευση, παρά τη διάχυση (dilution) περίπου 68% για τους υφιστάμενους μετόχους, σε περίπτωση που δεν συμμετάσχουν στην ΑΜΚ (από €0,08/μετοχή το 2024).

Αποτίμηση

Η Intralοt διαπραγματεύτηκε με ιστορικό P/E για το 2024 ~120x και EV/EBITDA 8,0x, σημαντικά υψηλότερα από τους συγκρίσιμους ομίλους (συγκρίσιμο P/E για το 2025e: 14,8x, EV/EBITDA: 8,2x).

Ο συνδυασμένος όμιλος Intralοt - Bally’s σε pro-forma βάση FY24, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, διαπραγματεύεται με P/E 11,8x και περίπου EV/EBITDA 7,9x, καταλήγει η Optima Bank.

