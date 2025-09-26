Εισηγμένες πληροφορικής: Πέντε λόγοι που θα συντηρήσουν το growth

Μπορεί οι μετοχές των εταιρειών πληροφορικής να τελούν υπό διαπραγμάτευση κατά κανόνα με υψηλότερους δείκτες P/E σε σύγκριση με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής αγοράς, πλην όμως κινούνται πάνω σε μια ανοδική τροχιά οικονομικών επιδόσεων που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και το 2026, ενώ οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν και μια περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ενδεικτική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο (σε κάποιες περιπτώσεις τα πραγματικά κέρδη είναι υψηλότερα των λογιστικών, λόγω της απεικόνισης των stock options), ενώ τίποτε δεν φαίνεται ικανό να αναστρέψει αυτή την πορεία στο ορατό μέλλον. Ειδικότερα:

Οι θυγατρικές της Quest Holdings που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες πληροφορικής σημείωσαν κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς αύξηση εσόδων κατά 10,1% και προ φόρων κερδών κατά 18,9%. Η μεγαλύτερη θυγατρική στο συγκεκριμένο τομέα, η Unisystems, είδε τα προ φόρων κέρδη της να διογκώνονται από τα 8,115 στα 9,5 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος πληροφορικής του ομίλου Ideal (Byte, Adacom, Bluestream) εμφάνισε αυξημένο EBITDA κατά 25% (στα 8,5 εκατ. ευρώ) και ανοδικά προ φόρων κέρδη κατά 26% (στα 7,3 εκατ. ευρώ).

Η Profile συνεχίζει την έντονα ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας μέχρι τώρα το ιδιαίτερα φιλόδοξο τετραετές της business plan. Ειδικότερα, η εισηγμένη είδε στο α’ εξάμηνο τον κύκλο εργασιών της να ενισχύεται από τα 15,5 στα 20 εκατ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία να διογκώνεται από τα τρία στα τέσσερα εκατ. ευρώ, όταν παράλληλα έκλεισε το εξάμηνο με θετικό καθαρό ταμείο 14,2 εκατ. ευρώ.

Με θετικό καθαρό ταμείο (7,9 εκατ. ευρώ) βρέθηκε στις 30/6/2025 και η Performance Technologies, η οποία ανέβασε τα έσοδά της από τα 34,2 στα 40,7 εκατ. και τα καθαρά της κέρδη από τα 1,55 στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Η «ξεχασμένη» κατά την προηγούμενη δεκαετία QNR έχει αλλάξει πρόσωπο ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών της από τα 5,1 στα 8,65 εκατ. ευρώ και την «κάτω γραμμή» της από τα -44 στα +699 χιλ. ευρώ.

Η εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά Dotsoft διεύρυνε τον κύκλο εργασιών της από τα 5 στα 9,18 εκατ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία από τα 336 χιλ. στα 2,45 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένες επιδόσεις προβλέπονται να εμφανίσουν και οι υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής, όπως για παράδειγμα η Real Consulting (σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ), η Ίλυδα (τουλάχιστον σε προ φόρων επίπεδο) και η Space Hellas (βλέπει αύξηση κερδών σε βάθος τριετίας σε σύγκριση με την περυσινή της επίδοση).

Οι νέοι καταλύτες

Για ποιους όμως λόγους πολλοί αναλυτές βλέπουν συνέχιση της ανοδικής πορείας των εταιρικών κερδών στον κλάδο;