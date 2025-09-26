Χρηματιστήριο: Οι πιέσεις και τα δεδομένα για Jumbo και Titan

Η χθεσινή συνεδρίαση για την Jumbo ήταν έντονα πτωτική αφού τα αποτελέσματα α' εξαμήνου απογοήτευσαν, αν και η διοίκηση εκτιμά ότι η εικόνα θα βελτιωθεί στο β’ εξάμηνο.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €497,3 εκατ. (+8% σε ετήσια βάση), τα μικτά κέρδη στα €267,8 εκατ. (+5,3% σε ετήσια βάση), το προσαρμοσμένο EBITDA στα €165,4 εκατ. (+7% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη στα €117,2 εκατ. (+5,1% σε ετήσια βάση).

Σημειώνεται ότι στο α’ εξάμηνο 2024 η εταιρεία είχε εγγράψει €10,2 εκατ. από αποζημιώσεις για τις ζημιές στα καταστήματα Λάρισας και Καρδίτσας μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Η διοίκηση τόνισε ότι η αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ, που μειώνει το κόστος προμηθειών, αναμένεται να αποτυπωθεί κυρίως στο β’ εξάμηνο, ενώ η ανάπτυξη μέσω franchise ασκεί πίεση στα περιθώρια κέρδους (7,7% των συνολικών πωλήσεων στο α’ εξάμηνο 2025, έναντι 5,6% πέρυσι).

Η Jumbο διατήρησε καθαρή ταμειακή θέση €309,8 εκατ. (-16,8% σε ετήσια βάση). Έως σήμερα έχει διανείμει €131,5 εκατ. σε μετρητά, ενώ το 1,25% των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν το α’ εξάμηνο ακυρώθηκε τον Αύγουστο.

Με τη μετοχή να τελεί υπό διαπραγμάτευση σε λίγο πάνω από τις 8,5 φορές σε όρους ΕV/EBITDA και περίπου 12,4 φορές σε όρους P/E, διαμορφώνεται σε ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης, δεδομένων των πολλαπλών πυλώνων επέκτασης που διαθέτει.

Για την Titan Cement, η πορεία του αμερικανικού δολαρίου επιβαρύνει υπέρμετρα την πορεία στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, όπως και η μείωση θέσεων από τη Fidelity Institutional Asset Management το τελευταίο διάστημα. Στο Παρίσι, για το συνέδριο της Kepler Cheuvreux, η Titan Cement εξήγησε ότι υπάρχει δυναμική σε ΗΠΑ και Ελλάδα, ενώ ο όμιλος προετοιμάζεται για Capital Markets Day τον Νοέμβριο, όπου θα ανακοινώσει νέο μεσοπρόθεσμο πλάνο.

Στις ΗΠΑ οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές και την αναθέρμανση της στεγαστικής αγοράς. Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει της Ευρωζώνης λόγω επενδύσεων και δημοσίων έργων.

Σε Ευρώπη και Αίγυπτο οι τάσεις είναι θετικές, με την τελευταία να δείχνει ιδιαίτερα δυναμική σε όγκους και τιμές, αν και παραμένει ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Η αποτίμηση της μετοχής είναι 9 φορές σε όρους Ρ/Ε και σε EV/EBITDA στις 4,7 φορές, επίπεδα ιδιαίτερα χαμηλά για επιχείρηση με σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ.

H τεχνική προσέγγιση των δύο μετοχών

Σε τεχνικούς όρους, το διάγραμμα της μετοχής της Jumbο ήταν ο ορισμός της συσσώρευσης (accumulation), σε εβδομαδιαίο και ημερήσιο επίπεδο, με το range της μετοχής 22 ευρώ (low) έως τα 30,10 ευρώ (high) να «σπάει» τελικά ανοδικά.

Η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών είναι τα 33,40 ευρώ ανά μετοχή και το περιθώριο ενδεχόμενης ανόδου προσεγγίζει το 18%. Η Bank of America και η Pantelakis Securities δίνουν δυνητική τιμή στα 36 ευρώ, ενώ η NBG Securities τα 35 ευρώ και τεχνικά αυτός είναι και ο μεσοπρόθεσμος στόχος της μετοχής.

Η περιοχή που μπορεί να βγει «bid» στην τρέχουσα πίεση της μετοχής είναι τα 28,60-29 ευρώ και λίγο πιο κάτω.

Από την πλευρά της Τitan Cement, η μετοχή έκανε υψηλό τον Φεβρουάριο στα πέριξ των 46 ευρώ, το οποίο συνέπεσε χρονικά τόσο με το υψηλό του δολαρίου έναντι του ευρώ, όσο και με την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) της θυγατρικής Titan America, στις 7 Φεβρουαρίου 2025.

Έκτοτε, έχει μπει σε ξεκάθαρα πτωτική τροχιά και στη χθεσινή συνεδρίαση πιέστηκε σε νέο χαμηλό έτους. Η τιμή έχει προσεγγίσει την ισχυρή περιοχή στήριξης στα 34,30-34,50 ευρώ και είναι εξόφθαλμα φθηνή, έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου καθώς τα μεγέθη της εταιρείας εξακολουθούν να ενισχύονται βάσει της θεμελιώδους ανάλυσης.

Η τιμή της μετοχής είναι διαπραγματεύσιμη με σημαντικό discount σε σχέση με τις ομοειδείς επιχειρήσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Επίσης έχει εισέλθει σε υπερπωλημένη περιοχή βάσει των ταλαντωτών RSI 14 ημερών και θα πρέπει να αντιδράσει. Από το μέγεθος της αντίδρασης θα κριθεί τεχνικά η πορεία στο ημερήσιο διάγραμμα.

