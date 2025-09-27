Κοντόπουλος: Υπάρχει ενδιαφέρον για εισαγωγές στο Χρηματιστήριο

Την εκτίμησή του ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός εταιρειών που εξετάζει είτε το ενδεχόμενο εισαγωγής του στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, είτε την έκδοση εταιρικού ομολόγου (τώρα που το ύψος των επιτοκίων έχει αποκλιμακωθεί) εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος, στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης για τη μετάταξη της Real Consulting από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

Σύμφωνα με τον Γιάννο Κοντόπουλο, το ενδιαφέρον υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις μεσολαβεί ένα σημαντικό χρονικό περιθώριο επώασης με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να προβλέψει με ακρίβεια το πότε το ενδιαφέρον αυτό θα μετουσιωθεί σε πράξη. «Αναμφίβολα, το τρέχον θερμό χρηματιστηριακό κλίμα επιδρά καταλυτικά στην όλη διαδικασία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, μιλώντας στην τελετή της Παρασκευής για τη μετάταξη της Real Consulting από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, ο Γιάννος Κοντόπουλος -πέρα από τα θερμά λόγια με τα οποία σχολίασε την εταιρεία- σημείωσε ότι πρόκειται για την πέμπτη εταιρεία της ΕΝΑ που προχωρεί στο επόμενο βήμα. «Η Εναλλακτική Αγορά αποτελεί πλέον φυτώριο ανάπτυξης και εξέλιξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες μαθαίνουν να λειτουργούν με αυξημένα πρότυπα διαφάνειας και επικοινωνίας, πέρα από το γεγονός ότι ενισχύονται κεφαλαιακά.

Στην Εναλλακτική Αγορά σήμερα μετέχουν 14 εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία που είναι κατά 19% υψηλότερη από την αρχή του έτους και σχεδόν εξαπλάσια σε σύγκριση με το έτος 2019».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Real Consulting Διονυσία Καρατζά επανέλαβε την εκτίμησή της ότι φέτος η εταιρεία θα καταγράψει διψήφιο ποσοστό αύξησης των εργασιών της και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η μετάβαση στην Κύρια Αγορά αποτελεί δέσμευση ανάπτυξης προς τους μετόχους, τους συνεργάτες και τους πελάτες.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας σημείωσε ότι κάθε μετάταξη προσθέτει βάθος και εύρος στην ελληνική κεφαλαιαγορά.