Jumbo: Περιθώριο ανόδου 15% βλέπει η Pantelakis

Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 5% στο εξάμηνο παρά τη διάβρωση των περιθωρίων κέρδους, που οφείλεται στην αυξημένη συμβολή των εξαγωγών, τονίζει η χρηματιστηριακή.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:28

Στα 36 ευρώ διατηρεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo η Pantelakis Securities μετά και τα αποτελέσματα εξαμήνου, με σύσταση overweight καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται κοντά στο 15%. 

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 5% στο εξάμηνο παρά τη διάβρωση των περιθωρίων κέρδους, που οφείλεται στην αυξημένη συμβολή των εξαγωγών. 

Το guidance της διοίκησης για σταθερά κέρδη 309 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης είναι χαμηλότερη 8% από την πρόβλεψη της χρηματιστηριακής για κέρδη 335 εκατ. ευρώ

Η μετοχή φαίνεται ελκυστικά αποτιμημένη, με το Ρ/Ε στο 11,3 και το EV/EBIRDA στο 8,5, σημειώνει. 

Οι ισχυρές εκτιμώμενες ελεύθερες ταμειακές ροές του 2026 και 2027 σε συνδυασμό με τα γενναιόδωρα μερίσματα ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα του τίτλου, σημειώνει. 

 

