Αττικές Εκδόσεις: Στις 15 Οκτωβρίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,0095/μετοχή

Η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 20:25

Αττικές Εκδόσεις: Στις 15 Οκτωβρίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,0095/μετοχή

H εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στη 27.08.2025 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024 συνολικού ποσού 153.000,00€, ήτοι ανά μετοχή 0,01€ (μεικτό μέρισμα).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,0095 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ η ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) είναι η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε».

