«Μάχες ρευστότητας» δίνουν πέντε εισηγμένες

Παρά την ισχυρή εικόνα που παρουσίασαν στο πρώτο φετινό εξάμηνο οι εισηγμένες εταιρείες σε αθροιστική βάση, αρκετές από αυτές συνεχίζουν να δίνουν μάχες προκειμένου να αντέξουν στις πιέσεις ρευστότητας και σε δεύτερη φάση να καταφέρουν να ανακάμψουν.

Η χρηματιστηριακή ιστορία έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δυσκολίες ξεπερνιούνται και πως τα εγχειρήματα αυτά καταλήγουν σε θετικό αποτέλεσμα (πχ Lavipharm, Δομική Κρήτης, EIS, Ακρίτας, κ.λπ.) και σε κάποιες άλλες, όχι.

Ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου κατάφερε να προχωρήσει σε πολύ σημαντικές ρυθμίσεις με τις πιστώτριες τράπεζες κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, κερδίζοντας «κουρέματα» υπολοίπων και χρονικές μετακυλήσεις λήξεων που φτάνουν έως και την εικοσαετία. Λόγω των κουρεμάτων άλλωστε, σημείωσε έκτακτα κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημειώσει καθαρό θετικό αποτέλεσμα ύψους 2,78 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στις 30/6/2025 το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου ήταν ελαφρά αρνητικό, ενώ παράλληλα υπήρχαν υποχρεώσεις 11,65 εκατ. προς δημόσιο και ΕΦΚΑ τις οποίες επιζητεί να ρυθμίσει δικαστικά.

Ζητούμενο βέβαια αποτελεί και η ανάκαμψη των οικονομικών επιδόσεων της εισηγμένης με τη διοίκησή της να επισημαίνει ότι έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο όσον αφορά την επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού και νέα προϊόντα, σημειώνοντας παράλληλα ότι «παρά τη σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών τα τελευταία έτη, το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος, δεν του έχει επιτρέψει να επιτύχει την αναμενόμενη διείσδυση σε νέες αγορές, που θα επιφέρει συνεχιζόμενη και ικανοποιητική αύξηση του κύκλου εργασιών, γεγονός που θα μπορούσε να αποτυπωθεί και στην κερδοφορία του».

Στην περίπτωση της Yalco, η συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές έχει συζητηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο και η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της αναμονής της απόφασης. Το σχέδιο, σε γενικές γραμμές, προβλέπει «κούρεμα» σχεδόν όλων των οφειλών προς την εταιρεία Sohanalo, ρύθμιση οφειλών προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ σε ότι αφορά την υποχρέωση προς τον βασικό μέτοχο (2,6 εκατ. ευρώ) το 50% θα αποπληρωθεί με δόσεις και το υπόλοιπο θα κεφαλαιοποιηθεί (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

Στην περίπτωση της Μπήτρος Συμμετοχών, η φετινή δικαστική έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης έχει ήδη οδηγήσει στα πρώτα απτά αποτελέσματα. Ήδη η θυγατρική της Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος κατέβαλε 3,7 εκατ. ευρώ στους πιστωτές της και της διαγράφησαν 18,4 εκατ. δάνεια, ενώ η άλλη θυγατρική της (Μπήτρος Μεταλλουργική) καλείται να καταβάλει 33,6 εκατ. έως τον προσεχή Ιούνιο (θα βρεθούν πιθανότατα από πωλήσεις ακινήτων σε Σίνδο και Ασπρόπυργο), προκειμένου να διαγραφούν άλλα 124 εκατ. ευρώ. Και επειδή λογιστικά έχουν ήδη «κουρευτεί» από αυτά τα 121,5 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη Μπήτρος Συμμετοχών είδε στις εξαμηνιαίες λογιστικές της καταστάσεις τα ίδια κεφάλαιά της να περνούν σε θετικό πρόσημο και τον τραπεζικό της δανεισμό να μειώνεται δραστικά.

Η διοίκηση της εισηγμένης -όπως έχει ήδη επισημάνει και κατά το παρελθόν το Euro2day.gr- προτίθεται να ενημερώσει τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου σχετικά με την πορεία των εξαμηνιαίων οικονομικών της αποτελεσμάτων, ξεκινώντας ένα διάλογο σχετικά με το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του ΧΑ.

Από την πλευρά της η Βιοτέρ μπορεί μεν να διέγραψε μέσα στο πρώτο φετινό εξάμηνο (αντισυμβατικών χρεωθέντες) τόκους 54,2 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα ίδια κεφάλαιά της παραμένουν αρνητικά (-85 εκατ.), ο δανεισμός της υψηλός (134 εκατ.) και ο κύκλος εργασιών της οριακός (98 χιλ. ευρώ το πρώτο φετινό εξάμηνο). Απέναντι σ’ αυτή την ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση, η διοίκηση της εισηγμένης επικαλείται τη συμφωνία εξυγίανσης του έτους 2020 που έχει επταετή διάρκεια και δηλώνει ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να την προωθήσει και στη συνέχεια η εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Η συρματουργία Λεβεντέρης, η οποία έχει θετικά ίδια κεφάλαια, οφείλει κατά κύριο λόγο χρήματα στους βασικούς της μετόχους και επιπλέον διαθέτει ακίνητη περιουσία. Το πρόβλημα της εισηγμένης εστιάζεται στο γεγονός ότι η απουσία ρευστότητας περιορίζει δραστικά το ύψος των εργασιών της σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να παράγονται εδώ και πολλά χρόνια ζημιογόνα αποτελέσματα. Έτσι, στο βαθμό που οι πωλήσεις ακινήτων γίνονται σταδιακά, οι ετήσιες ζημίες «κατατρώγουν» μεγάλο τμήμα των εισπραττόμενων εσόδων.