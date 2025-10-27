Jefferies: Νέες τιμές-στόχοι για Εθνική και Eurobank, τα σενάρια

Η Jefferies και ο Άλεξ Δημητρίου επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη της σε Εθνική Τράπεζα και Eurobank, προχωρώντας σε αύξηση των τιμών στόχων και διατηρώντας τη σύσταση αγοράς.

Ενόψει των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, ο οίκος αναμένει νέα ένδειξη σταθερότητας των επιτοκιακών εσόδων και ανθεκτικότητας της οργανικής κερδοφορίας, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του επιτοκιακού κύκλου.

Η νέα τιμή-στόχος για την Eθνική Τράπεζα τοποθετείται στα €15,50 (από €13,55), υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ για τη Eurobank ανεβαίνει στα €4,15 (από €3,70), με προοπτική ανόδου 23%. Και οι δύο μετοχές διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές P/E κάτω των 9 φορών για το 2025, με δείκτη ενσώματων κεφαλαίων ROTE 15%–19%, επίπεδα που η Jefferies θεωρεί μη πλήρως αποτιμημένα σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Jefferies συνοψίζει ότι η Eθνική Τράπεζα και η Eurobank αποτελούν τις πλέον ποιοτικές τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ισχυρή κερδοφορία και περιορισμένο ρίσκο.

Τα σενάρια αποτίμησης για την ΕΤΕ είναι:

Ανοδικό σενάριο (Upside): €18,20, περιθώριο +40%, με υψηλότερη καθαρή επιτοκιακή απόδοση (3,1%), Cost/Income 32% και ROTE 21%.

Καθοδικό σενάριο (Downside): €9,05, περιθώριο -30%, με NII 1,8%, LLR 100 μ.β. και ROTE 13%.

Αντίστοιχα, τα σενάρια αποτίμησης για τη Eurobank είναι:

Ανοδικό σενάριο (Upside): €4,90, περιθώριο +45%, με NII 2,8%, Cost/Income 35% και ROTE 20%.

Καθοδικό σενάριο (Downside): €2,45, πτώση -28%, με NII 2,0%, LLR 75 μ.β. και ROTE 12%.

Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, Eurobank στις 30 Οκτωβρίου και Εθνική στις 6 Νοεμβρίου, αναμένονται να επιβεβαιώσουν, όπως σημειώνει ο οίκος, «τη διαρκή ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου».

Σταθερότητα κερδοφορίας και κεφαλαίου η Eθνική Τράπεζα

Στην ανάλυσή της για την ΕΤΕ, η Jefferies τονίζει παραμένει η τράπεζα με την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση στην Ελλάδα, καθώς ο δείκτης CET1 αναμένεται να φθάσει στο 19,0%, σημαντικά υψηλότερα του εσωτερικού στόχου 14%. Η κερδοφορία παραμένει ισχυρή με ROE 15% και ROTE 19%, ενώ το P/E 2025 εκτιμάται στις 9,2 φορές και ο δείκτης P/BV περίπου στις 1,3 φορές, παρά την κεφαλαιοποίηση των €11,4 δισ.

Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα προβλέπεται ελαφρώς μειωμένο στα €529 εκατ., λόγω της καθυστέρησης στην αναπροσαρμογή επιτοκίων και της πιο ήπιας πιστωτικής επέκτασης (περίπου €300 εκατ., έναντι €900 εκατ. στο β’ τρίμηνο). Ωστόσο, η μείωση του κόστους καταθέσεων και η ισχυρή αύξηση στις προμήθειες επενδυτικών προϊόντων (+8% ετησίως) συντηρούν την κερδοφορία.

Η Jefferies προβλέπει CoR 0,40%, cost-to-income 35%, και EPS €1,41 για το 2025, σημειώνοντας ότι η ΕΤΕ εξακολουθεί να εμφανίζει την υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και την καλύτερη ποιότητα ενεργητικού μεταξύ των ελληνικών τραπεζών (NPE ratio 2,5%, κάλυψη 99,6%).

Ανθεκτικότητα αποδόσεων και ελεγχόμενο κόστος η Eurobank

Η Jefferies αναμένει για τη Eurobank «another solid quarter», με RoTBV 15,3%, CET1 15,3% και σταθερή κερδοφορία παρά τη μικρή κάμψη των επιτοκιακών εσόδων. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα (NII) εκτιμάται στα €626 εκατ., επηρεασμένο από τη μείωση του Euribor (~10 μ.β.), όμως η αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων κατά €0,9 δισ. και οι χαμηλότερες δαπάνες καταθέσεων περιορίζουν τις πιέσεις.

Οι προμήθειες (€185 εκατ.) αναμένεται να μειωθούν ήπια μετά το ιδιαίτερα ισχυρό β’ τρίμηνο λόγω της ομαλοποίησης της CNP, ωστόσο παραμένουν σε ανοδική τροχιά σε δάνεια και wealth management. Το CoR προβλέπεται στα 60 μ.β., οι λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται κατά 2% τριμηνιαία, και το cost-to-income εκτιμάται στο 39%.

Η Eurobank παραμένει η πλέον διεθνοποιημένη ελληνική τράπεζα, με περίπου 50% των κερδών να προέρχονται από το εξωτερικό και μέσο διανεμόμενο μέρισμα 9% για την τριετία 2025–2027, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητα του τίτλου. Η Jefferies εκτιμά EPS €0,38 για το 2025 και P/E 8,8x, επισημαίνοντας ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις δεν αντανακλούν πλήρως το χαμηλό κόστος κινδύνου και τη σταθερή κεφαλαιακή παραγωγή.