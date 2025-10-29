#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Premia Properties: Νέα τιμή-στόχος από Eurobank Equities, βλέπει «μεγάλη αξία» στη μετοχή

Παρά το re-rating της μετοχής και την άνοδο κατά 70% περίπου εφέτος, η μετοχή κινείται ακόμη σε περιοχή «βαθιάς αξίας», σημειώνει η χρηματιστηριακή, που παραμένει «buy».

Premia Properties: Νέα τιμή-στόχος από Eurobank Equities, βλέπει «μεγάλη αξία» στη μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 14:38

Κατεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Premia Properties η Eurobank Equities, με νέα τιμή-στόχο στο 1,57 από 1,62 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «buy». 

Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 15,5% και, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μερισματική απόδοση 3%, οδηγεί σε συνολική εκτιμώμενη απόδοση ύψους 18,5%.

Η μείωση στην τιμή-στόχο οφείλεται εν πολλοίς στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. 

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει ισχυρά τα αποτελέσματα εξαμήνου, με υπερδιπλασιασμό στα EBITDA της εισηγμένης, ενώ πλέον προβλέπει για το 2025 έσοδα 35,1 εκατ. ευρώ, με την πρόβλεψη για τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA αυξημένη κατά 3% στα 23,3 εκατ. ευρώ και για τα καθαρά κέρδη στα 20,2 εκατ. ευρώ

Παρά το re-rating της μετοχής και την άνοδο κατά 70% περίπου εφέτος, η μετοχή κινείται ακόμη σε περιοχή «βαθιάς αξίας», αντανακλώντας την προσεκτική στάση των επενδυτών για τα επίπεδα μόχλευσης και την ευελιξία στον ισολογισμό, σημειώνει η χρηματιστηριακή.  

