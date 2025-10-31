#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Coca-Cola HBC: Τιμή-στόχο στα 49 ευρώ δίνει η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Η εξαγορά στην Αφρική της Coca-Cola Beverage Africa, «ανοίγει» ένα νέο σημαντικό πεδίο ανάπτυξης. Πώς εκτιμάει η χρηματιστηριακή τα οφέλη από την κίνηση αυτή.

Coca-Cola HBC: Τιμή-στόχο στα 49 ευρώ δίνει η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 12:22

Η χρηματιστηριακή εταιρεία Χρυσοχοΐδης ανεβάζει την τιμή-στόχο της Coca-Cola HBC στα 49 ευρώ (από τα 42 ευρώ προηγούμενης ανάλυσής της) συνεκτιμώντας την κίνηση του εισηγμένου ομίλου να εξαγοράσει την Coca-Cola Beverage Africa.

Σύμφωνα με τη γνωστή ΑΧΕΠΕΥ, η Coca-Cola HBC μέσα από το συγκεκριμένο deal κερδίζει ένα νέο σημαντικό πεδίο ανάπτυξης. Πρόκειται για μια στρατηγική επέκταση που διευρύνει περαιτέρω τη γεωγραφική παρουσία του ομίλου και ενισχύει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του.

