Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Lamda για το ομόλογο

Το ενημερωτικό αφορά την δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 500.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της Lamda.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Lamda για το ομόλογο

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 18:01

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1067η/6.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 500.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
  • Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

