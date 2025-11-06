#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εθνική Τράπεζα: Από 14 Νοεμβρίου η καταβολή καθαρού προμερίσματος, €0,21/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 18:07

Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»  σε συνέχεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 18ης Σεπτεμβρίου και 22ης Οκτωβρίου 2025, ανακοινώνει τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Συγκεκριμένα, στους Μετόχους θα διανεμηθεί σε μετρητά συνολικό ποσό €200.000.000 (μικτό ποσό) ή €0,2186 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Το ως άνω προς διανομή ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, και διαμορφώνεται τελικώς στο μικτό ποσό €0,2210 ανά μετοχή. Από το ως άνω μικτό ποσό θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει, και συνεπώς το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει σε €0,2100 ανά μετοχή (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως βάσει των άρθρων 46, 48 και 63 του Ν. 4172/2013).

Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του προς διανομή ποσού, ορίζεται η Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ATHEXCSD) την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ανωτέρω ποσού ορίζεται η Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025.

