#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Deutsche Bank για ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις το Q3, περιθώριο ανόδου ως τα €20

Για «δυνατό» τρίμηνο, με υπεραπόδοση και σταθερά κέρδη, κάνει λόγο ο επενδυτικός οίκος. Πώς βλέπει τον ανταγωνισμό με τη ΔΕΗ στις ευρυζωνικές συνδέσεις. Το σχόλιο για Telekom Romania.

Deutsche Bank για ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις το Q3, περιθώριο ανόδου ως τα €20

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 14:01

Σαφή βελτίωση σε όλους τους βασικούς δείκτες παρουσίασε ο ΟΤΕ στο γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την έκθεση της Deutsche Bank, η οποία διατηρεί σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα €20 ανά μετοχή.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι το τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα δυνατό, με τον όμιλο να υπεραποδίδει στα έσοδα και να εμφανίζει σταθερή κερδοφορία, παρά το αυξημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση, σημαντικά υψηλότερα από την εκτίμηση για +2,9%. Στα EBITDAaL η επίδοση ήταν επίσης θετική, με αύξηση περίπου 2%, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του οίκου. Η Deutsche Bank τονίζει ότι η ανάκαμψη των σταθερών υπηρεσιών αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της βελτιωμένης εικόνας, ενώ η ζήτηση για FTTH και συνδρομητική τηλεόραση παραμένει ισχυρή.

Στο μέτωπο του ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ πέτυχε +2.000 καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις, παρά την έντονη παρουσία της ΔΕΗ με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται ως ένδειξη ανθεκτικότητας της εμπορικής δραστηριότητας.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile, από την οποία ο ΟΤΕ θα διανείμει έκτακτο μέρισμα €0,10 ανά μετοχή στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το guidance για το σύνολο του έτους παραμένει αμετάβλητο, ενώ η Deutsche Bank εκτιμά ότι η καθαρή δομή του ομίλου, μετά την αποεπένδυση, ενισχύει το επενδυτικό προφίλ του ΟΤΕ και δικαιολογεί την τιμή-στόχο των €20.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κώστας Νεμπής: Πολύ σημαντική η επένδυση του ΟΤΕ στο UFBB

ΟΤΕ: Στις 22 Δεκεμβρίου η αποκοπή για το έκτακτο μέρισμα 0,1 ευρώ

Theon International: Πώς είδαν Deutsche Bank και Edison το Capital Markets Day

NBG Securities: Ξεκινά κάλυψη της Viohalco με τιμή-στόχο τα 11,30 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο