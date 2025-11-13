Deutsche Bank για ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις το Q3, περιθώριο ανόδου ως τα €20

Σαφή βελτίωση σε όλους τους βασικούς δείκτες παρουσίασε ο ΟΤΕ στο γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την έκθεση της Deutsche Bank, η οποία διατηρεί σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα €20 ανά μετοχή.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι το τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα δυνατό, με τον όμιλο να υπεραποδίδει στα έσοδα και να εμφανίζει σταθερή κερδοφορία, παρά το αυξημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση, σημαντικά υψηλότερα από την εκτίμηση για +2,9%. Στα EBITDAaL η επίδοση ήταν επίσης θετική, με αύξηση περίπου 2%, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του οίκου. Η Deutsche Bank τονίζει ότι η ανάκαμψη των σταθερών υπηρεσιών αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της βελτιωμένης εικόνας, ενώ η ζήτηση για FTTH και συνδρομητική τηλεόραση παραμένει ισχυρή.

Στο μέτωπο του ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ πέτυχε +2.000 καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις, παρά την έντονη παρουσία της ΔΕΗ με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται ως ένδειξη ανθεκτικότητας της εμπορικής δραστηριότητας.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile, από την οποία ο ΟΤΕ θα διανείμει έκτακτο μέρισμα €0,10 ανά μετοχή στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το guidance για το σύνολο του έτους παραμένει αμετάβλητο, ενώ η Deutsche Bank εκτιμά ότι η καθαρή δομή του ομίλου, μετά την αποεπένδυση, ενισχύει το επενδυτικό προφίλ του ΟΤΕ και δικαιολογεί την τιμή-στόχο των €20.