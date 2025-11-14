Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα €16,1 για ΟΤΕ, σύσταση «hold»

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL του ΟΤΕ για το 3ο τρίμηνο ανήλθε σε €360 εκατ., +2% σε ετήσια βάση, και γενικά ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις, με τη βασική σύνθεση να παραμένει αμετάβλητη: ανθεκτικό mobile (έσοδα υπηρεσιών κινητής +2,7%), ήπια βελτιούμενη η σταθερή τηλεφωνία (+1,3%) και σταθερή δυναμική ICT (λοιπά έσοδα +14%), σημειώνει report της Eurobank Equities που διατηρεί σύσταση «hold» αλλά αυξάνει ελαφρά την τιμή-στόχο στα 16,1 ευρώ από τα 15,1 ευρώ.

Το αναφερόμενο καθαρό κέρδος διαμορφώθηκε στα €258 εκατ., λόγω της φορολογικής ωφέλειας €105 εκατ. σχετιζόμενης με τη Ρουμανία, ενώ το προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος ήταν €170 εκατ. (-2% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με το μοντέλο της χρηματιστηριακής.

Συνολικά, τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις της αγοράς για το έτος, αλλά υστερούν σε δυναμισμό σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, που συνεχίζουν να εμφανίζουν 4-5% ανάπτυξη EBITDA (π.χ. KPN, Orange, Telenor).

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν ξανά δημοσιεύματα σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση της αποσχισμένης μονάδας πύργων του ΟΤE, Cosmote Telekom Towers (CCT), η οποία πλέον κατέχει περίπου 3.800. Αυτό παρόλο που δεν υπάρχει πραγματικά κάποια νέα εξέλιξη. Ενώ η αποσχισμένη μονάδα έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, επισημαίνουμε ότι η κίνηση αφορά καθαρά δομική προετοιμασία σε αυτό το στάδιο, χωρίς κάτι άμεσο και σίγουρα χωρίς ειδικό μέρισμα στον ορίζοντα.

Βασικά, η οικονομική σημασία της TowerCo του ΟΤE είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει ουσιαστικά την αποτίμηση. Το EBITDAaL της TowerCo υπολογίζεται σε περίπου €40 εκατ. -μόλις 3% του EBITDAaL του ομίλου- και ακόμη κι αν αποτιμηθεί με γενναιόδωρο διψήφιο πολλαπλασιαστή (οι πύργοι έχουν απομειωθεί σε περίπου 12-13x πρόσφατα), η υποκείμενη αύξηση θα ήταν <€0,5 δισ., δηλαδή <10% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Επιπλέον, με τον ΟΤΕ να διαθέτει καθαρό ισολογισμό, η όρεξη/λογική για πρόσθετο χρηματοοικονομικό “engineering” φαίνεται περιορισμένη σε αυτό το στάδιο.