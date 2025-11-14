Νέες υψηλότερες τιμές-στόχοι στις τράπεζες από UBS

Νέες ανοδικές τιμές-στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες δίνει η UBS, μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται σε «καθοριστικό σημείο καμπής» στο καθαρό επιτοκιακό εισόδημα (NII) και συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι της Ευρώπης.

Η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγορά» σε όλες τις τράπεζες και ανεβάζει τις αποτιμήσεις καθώς μειώνει περαιτέρω το κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE) στα 12%-12,3%. Η UBS επιμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν «ελκυστικές και υποτιμημένες», με τα νέα επιχειρηματικά πλάνα του 2026 να αποτελούν τον επόμενο βασικό καταλύτη για την αγορά.

Νέες τιμές-στόχοι και περιθώρια ανόδου:

Τράπεζα Πειραιώς: Τιμή-στόχος €9,20, περιθώριο ανόδου 33% από τα €6,93. Παραμένει top pick, ως «μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη», με P/E 7,9 φορές το 2025 και P/TBV 1,10 φορές.

Τιμή-στόχος €9,20, περιθώριο ανόδου 33% από τα €6,93. Παραμένει top pick, ως «μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη», με P/E 7,9 φορές το 2025 και P/TBV 1,10 φορές. Alpha Bank: Τιμή-στόχος €4,30, περιθώριο ανόδου 24% από τα €3,48. Αποτίμηση στις 9,5 φορές τα κέρδη του 2025 και 1,05 φορές την ενσώματη λογιστική αξία.

Τιμή-στόχος €4,30, περιθώριο ανόδου 24% από τα €3,48. Αποτίμηση στις 9,5 φορές τα κέρδη του 2025 και 1,05 φορές την ενσώματη λογιστική αξία. Eurobank: Τιμή-στόχος €4,20, περιθώριο ανόδου 24% από τα €3,40. Ξεχωρίζει το story των εξαγορών, με ισχυρό κεφαλαιακό χώρο και αυξημένα έσοδα -ειδικά μετά τη Hellenic Bank Κύπρου και την εξαγορά της Eurolife. P/E 8,9 φορές το 2025, P/TBV 1,36 φορές.

Τιμή-στόχος €4,20, περιθώριο ανόδου 24% από τα €3,40. Ξεχωρίζει το story των εξαγορών, με ισχυρό κεφαλαιακό χώρο και αυξημένα έσοδα -ειδικά μετά τη Hellenic Bank Κύπρου και την εξαγορά της Eurolife. P/E 8,9 φορές το 2025, P/TBV 1,36 φορές. Εθνική Τράπεζα: Τιμή-στόχος €15,40, περιθώριο ανόδου 18% από τα €13,10. Διαθέτει το υψηλότερο CET1 στα 19%, ενώ παραμένει η τράπεζα με το μεγαλύτερο «μαξιλάρι» κεφαλαίου και ROTE 15%-16%.

Σταθεροποίηση στο NII - Επιστροφή σε διαδοχική αύξηση

Η UBS εντοπίζει ότι το καθαρό επιτοκιακό έσοδο σταθεροποιήθηκε στο γ’ τρίμηνο, με τις διαδοχικές μεταβολές να δείχνουν σαφή καμπή. Η Alpha Bank σημείωσε +0,7% σε τριμηνιαία βάση, η Eurobank -0,1%, η Εθνική Τράπεζα -0,9% και η Τράπεζα Πειραιώς +0,5%. Και οι τέσσερις τράπεζες δηλώνουν ότι αναμένουν σαφή ανάπτυξη NII στο δ’ τρίμηνο.

Παράλληλα, η ισχυρή πιστωτική επέκταση συνεχίζεται και είναι οδηγός για αναβαθμίσεις. Η επέκταση στα επιχειρηματικά δάνεια παραμένει εντυπωσιακή με +2,3% τριμηνιαία και +17% ετησίως, με την Πειραιώς και τη Eurobank να κινούνται ταχύτερα, ενώ τα στεγαστικά δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης και επιστροφής σε αύξηση.

Οι τράπεζες προετοιμάζουν αναβαθμίσεις στα πλάνα διανομών από το δ’ τρίμηνο: